2020 koronawirus, 2021 Skynet? Dziadek Terminatora na imprezie sylwestrowej z kolegami [VIDEO]

Boston Dynamics pokazało co potrafią jego roboty. Impreza „dziadka Terminatora” bawi i przeraża.

Kupiona niedawno przez Hyundai i japoński SoftBank Boston Dynamics to najsłynniejsza na świecie firma tworząca roboty. Maszyny te coraz bardziej przypominają ludzi… a do tego są znacznie silniejsze i sprawniejsze od śmiertelników.

Firma od lat słynie też z niesamowitych prezentacji swoich robotów. W najnowszym, noworocznym filmie roboty… tańczą do piosenki „Do You Love Me?” zespołu The Contours.

Na filmie widzimy w akcji humanoidalnego Atlasa, robopsa Spota i mogącego dźwigać ciężary Handle.

Roboty Boston Dynamics już wcześniej wzbudzały spore zainteresowanie. Np. Atlas potrafi przemierzyć bieg z przeszkodami czy robić salta.

Z kolei Spot jest już teraz sprzedawany jako pomocnik – np. dla policji.

– Nasz cały zespół zebrał się, by świętować start czegoś, co mamy nadzieję, że będzie lepszym rokiem: szczęśliwego Nowego Roku od nas wszystkich w Boston Dynamics – napisała firma na swoim YouTube’owym profilu pod wideo z tańczącymi robotami.

Źródło: Business Insider