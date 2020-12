„Groźni przestępcy” skakali po trampolinach. Policja interweniowała w sali zabaw dla dzieci [WIDEO]

Polska policja kroczy od sukcesu do sukcesu. Dopiero co wczoraj dzielni policjanci z Bytomia interweniowali w sprawie zjeżdżających na sankach, a już dziś ujęli kolejnych „groźnych przestępców” w sali zabaw dla dzieci.

Z obostrzeniami wprowadzonymi przez miłościwie nam panujących nie ma żartów. Od 28 grudnia wprowadzono narodową kwarantannę, a to oznacza, że zamknięte są wszelkie obiekty rozrywkowe, w tym sale zabaw dla dzieci.

Niestety nie wszyscy obywatele i obywatelki wykazują się troską o życie i zdrowie innych. Tym razem nieodpowiedzialnego zachowania dopuścili się właściciele jednej z warszawskich sal zabaw dla dzieci, której nazwy policja jednak nie zdradza.

– Policjanci z KRP III prowadzą czynności w sprawie dot. możliwości naruszenia obostrzeń – czytamy na twitterowym koncie „Policja Warszawa”.

– Interwencja wynikała ze zgłoszenia. Sporządzono z niej dokumentację. Wylegitymowano 115 osób. W tym dniu w obiekcie obecnych było łącznie ponad 400 klientów – dodano.

Po zakończeniu czynności materiały zostaną przekazane do oceny prawno-karnej prokuratury w kierunku art. 165 kk jak również do sanepidu. W sprawie przeanalizowane zostaną nagrania z monitoringu. Co ważne wykluczono, by wśród obecnych były osoby objęte kwarantanną. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 31, 2020

Jak widać naród rozbestwiony niskimi wynikami zakażeń na poziomie żółtej strefy za nic ma powagę sytuacji w jakiej znalazł się nasz nieszczęśliwy kraj. Na szczęście zawsze możemy liczyć na dzielnych funkcjonariuszy, którzy żadnej interwencji się nie boją i dbają o nasze bezpieczeństwo.

Pozostaje jeszcze kwestia przykładnego ukarania winnych, a tych może dosięgnąć surowa ręka sprawiedliwości. Jak poinformowała policja sprawę przekazano do oceny prokuratury pod kątem artykułu 165 Kodeksu Karnego.

Artykuł ten dotyczy „sprowadzenia stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia”, a za to – jeżeli sprawca działa w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych – grozić może nawet 8 lat więzienia.

Całe szczęście, dzięki skutecznej interwencji policji jest nadzieja, że nie wszyscy umrzemy. A przynajmniej nie tak od razu i nie na jedynego modnego w tym sezonie koronawirusa.