Nadciąga podatkowy Armagedon. Rok 2021 mocno uderzy w kieszenie Polaków [LISTA PODATKÓW]

Od nowego roku w portfele Polaków uderzy długa lista nowych opłat i podatków. Socjalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z Unią Europejską mono zaostrzył reżim drenowania kieszeni obywateli.

Od 2021 roku będziemy płacić więcej za m.in. prąd, abonament RTV, wywóz śmieci, a nawet deszczówkę czy posiadanie psa.

Podatek cukrowy

Od 1. stycznia przedsiębiorcy zobligowani będą do zapłaty podatku cukrowego i tzw. opłaty od małpek.

Pierwsza z danin będzie obowiązywać producentów napojów słodzonych (również alkoholowych) oraz substancje aktywne takie jak kofeina i tauryna.

Druga to opłata za alkohol w opakowaniach do 300 ml.

Wyższe wynagrodzenie minimalne i składki ZUS

W 2021 roku wrośnie płaca minimalna dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, która wyniesie 2,800 zł brutto.

Oznacza to podwyżkę o 200 zł w stosunku do roku 2020. Wrośnie też stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wyniesie 18,30 zł. czyli 1,30 zł więcej niż poprzednio.

To wszystko sprawi, że wyższe też będą składki ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą 1447,08 zł.

Podwyżka abonamentu

Przyszły rok to także podwyżka abonamentu radiofonicznego oraz telewizyjnego.

Za ten pierwszy zapłacimy 7,50 zł, co oznacza podwyżkę w wysokości 50 gr, a za ten drugi 24,50 zł, co oznacza wzrost o 1,80 zł.

Wzrost opłat za prąd

Od 2021 r. gospodarstwa domowe zapłacą od 1,87 do 10,46 zł więcej za prąd – to efekt wprowadzenia nowej opłaty mocowej.

Opłata OZE

To danina, którą zaczniemy płacić od 2021 roku na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Ma to wspierać wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach OZE. Opłata od 1. stycznia wyniesie 2,20 zł/MWh.

Droższe połączenia z Wielką Brytanią

Od 1. stycznia Wielka Brytania będzie już poza Unią Europejską.

Konsekwencją tego będą m.in. opłaty u operatorów sieci. Wzrosną ceny za połączenia, SMS-y czy transmisję danych.

Jako pierwszy nowy cennik podał Orange i wynika z niego, że za minutę połączenia z Wyspami trzeba będzie zapłacić 4,94 zł, a SMS będzie kosztował 1,51 zł.

VAT od zakupów spoza Unii

„Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające VAT dla towarów spoza Unii Europejskiej wysyłanych do klientów z państw Wspólnoty.

Unijny podatek obejmie zamówienia ze sklepów internetowych, tj. AliExpress, Wish, Amazon i eBay, a opodatkowane będą wszystkie przesyłki niezależnie od ich wartości” – podaje portal bankier.pl.

Wzrost podatku od nieruchomości

Od 1. stycznia minister finansów określił nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Więcej zapłacą więc właściciele gruntów, domów i mieszkań. Nie będzie miało znaczenia czy lokal zajmuje rodzina czy też służy on do prowadzenia działalności gospodarczej.

Konkretne stawki będą ustalały gminy.

Więcej za wywóz odpadów

Wiele miejscowości w Polsce zmieniło sposób naliczania opłat za wywóz śmieci.

Zamiast naliczać zryczałtowane stawki, to będą naliczać od zużytej wody przez mieszkańców lokalu.

„Każda gmina samodzielnie ustala wysokość stawki za wywóz śmieci, wybierając jeden z czterech wariantów przewidzianych przez ustawodawcę – opłata uzależniona od powierzchni mieszkania, zużycia wody, gospodarstwa domowego lub liczny osób mieszkających” – przypomina bankier.pl.

Wyższa opłata za psa

W 2021 roku właściciele czworonogów zapłacą więcej za swoich pupili.

Stawka za posiadanie psa wzrosła z 125,40 zł do 130.30 zł.

Ta wartość do górny limit jaki gmina może narzucić właścicielowi zwierzaka.

Opłata za przekształcenie z OFE na IKE

Osoby chcące przenieść rachunek ze składek OFE na IKE, będą musieli liczyć się z opłatą w wysokości 15 proc. zgromadzonych środków.

Te przepisy wejdą w życie w pierwszych miesiącach roku.

Jeśli natomiast ktoś zdecyduje się na przerzucenie środków na indywidualne konto ZUS, to przy pobieraniu emerytury będzie płacił podatek dochodowy.

„Podatek od deszczu”

Rząd zapowiada już, że w 2022 roku opłata deszczowa, która do tej pory dotyczyła przedsiębiorców posiadających działki pod magazyny oraz sklepy wielkopowierzchniowe otoczone parkingiem, zostanie nałożona także na gospodarstwa domowe.

Dotyczyć będzie działek o pow. przynajmniej 600 mkw. w połowie zabudowanych.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Wielu Polaków, którzy pracują za granicą będą musieli zapłacić wyższe podatki.

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej. Do tej pory przepisy umożliwiały uniknięcia wyższego opodatkowania PIT.

Teraz osoby zameldowane w Polsce, a pracujące poza jej granicami, będą musiały płacić podwójnie.

Nowy podatek handlowy

Nowy rok to także start dla ustawy, na podstawie której przedsiębiorcy zapłacą podatek od sprzedaży detalicznej.

Rząd usiłował wprowadzić podatek handlowy od 2016 r.

Nowe obciążenie odbije się na nikim innym jak na konsumentach, którzy zapłacą więcej przy sklepowych kasach.

CIT dla spółek komandytowych

28. października Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą opodatkowanie w 2021 r. spółek komandytowych podatkiem CIT. Zmiana ogranicza też tzw. ulgę abolicyjną, podnosi też limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT do 2 mln euro.

Uchwalono także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą tzw. estoński CIT. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Opłata uzdrowiskowa

Ta danina będzie wyższa niż rok temu, a zapłacą ją osoby fizyczne, które będą przebywać dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach ze statusem uzdrowisk.

Wysokość stawki, zasady oraz termin poboru ustalają we własnym zakresie same gminy, ale przy uwzględnieniu górnej granicy, która jest co roku ogłaszana przez Ministerstwo Finansów. Od stycznia 2021 maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 4,66 zł dziennie. Rok wcześniej było o 18 gr. taniej.

Źródło: bankier.pl, TVN24.pl