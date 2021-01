Prefekt paryskiej policji cytuje w życzeniach noworocznych Trockiego

To prawdziwy skandal. Paryski prefekt policji Didier Lallement w swoich życzeniach dla podwładnych na 2021 rok cytuje bolszewickiego rewolucjonistę Lwa Trockiego (Bronsteina), założyciela Armii Czerwonej, rywala Stalina.

Prefekt policji wysłał kartkę z życzeniami z cytatem Lwa Trockiego. Pochodzi on z I tomu jego pism. Brzmi: „Jestem głęboko przekonany, że wrony mogą krakać, a my wspólnym wysiłkiem utworzymy konieczny porządek. Po prostu trzeba wiedzieć i pamiętać, że bez tego nieunikniona jest katastrofa i upadek”.

Uwagę na cytat zwrócił dziennikarz David Perrotin. Kartka z takimi życzeniami trafiła do wielu urzędników merostwa Paryża. Lallement okazuje się krypto-trockistą, w dodatku zwolennikiem bolszewickich metod zaprowadzania ładu i porządku. Tylko czekać na czasy „wielkiego terroru”.

Głos zabrali politycy. Jedni potępiają wybór „autorytetu”, inni zastanawiają nad możliwą konwencją czarnego humoru i żartu ze strony prefekta. Jest też egzegeza cytatu, która podpowiada, że prefekt chciał zwrócić uwagę na to, że „ład i porządek” nie są ani lewicowe, ani prawicowe.

To jednak kolejna wpadka Didiera Lallementa, którego mianował na to stanowisko w 2019 roku Emmanuel Macron. Ostatnio był obwiniany o dopuszczenie w stolicy do kilku aktów policyjnej przemocy.

Étrange conception de l’ordre républicain du préfet #Lallement, qui cite dans ses vœux l’un des partisans de la Terreur rouge et un théoricien de la violence politique. Doit-on y voir la source de sa complaisance envers les casseurs d’extrême gauche ? MLP https://t.co/Q2cFwn4I0J — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2020

Pour ces voeux 2021 le préfet de police Didier Lallement cite… Léon Trotski 😶 «Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. (…) Sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables» pic.twitter.com/Fk6bhhBOpR — David Perrotin (@davidperrotin) December 30, 2020

Źródło: Le Figaro