Nowy rok przynosi Polakom nowe podatki (lub nowe, wyższe stawki starych podatków). Jednym ze wzbudzających najwięcej „kontrowersji” jest tzw. opłata cukrowa. Jeszcze bardziej zdumiewa jednak uzasadnienie tego podatku zaserwowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak się okazuje, miłościwie nam panujący szef rządu wprowadza opłatę cukrową dla „dobra” Polaków. Chce, by wszyscy byli szczupli, jak ich portfele po zapłaceniu wszystkich „danin”.

– W przypadku opłat, które zostają wnoszone, jak w przypadku opłaty cukrowej, to opłata, którą bardzo wiele dojrzałych państw wnosi po to, aby ludzie dbali o swoje zdrowie, aby zapobiegać otyłości, żeby zmniejszać skłonność czy podatność na choroby wieńcowe, choroby krążenia. Myślę, że ogromna większość lekarzy, medyków, doskonale to potwierdzi – mówił Morawiecki.

Do tegorocznego odchudzania portfeli Polaków przyczyniają się zarówno socjalistyczny rząd PiS, jak i brukselska elita.

Podatek cukrowy wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Jest to specjalny domiar za to, że napój zawiera cukier lub słodzik. Stawka wynosi minimum 50 groszy od każdego litra napoju.

Zapłacimy też za m.in. kofeinę, taurynę lub guaranę. O 1-2 zł pójdą w górę ceny małpek z alkoholem. Według pierwotnych szacunków, miało to dać 3,2 mld zł wpływów do budżetu.

W tym roku wzrośnie też płaca minimalna i składki ZUS. Więcej zapłacimy za abonament RTV (wydawany później na przedsięwzięcia w rodzaju „Sylwestra Marzeń”). Ponadto w górę pójdzie też prąd, za sprawą nowej „opłaty mocowej”. W 2021 zapłacimy też opłatę OZE, która ma wspierać energię z odnawialnych źródeł.

Od pierwszego dnia tego roku wzrósł też podatek od nieruchomości. Więcej będziemy mogli zapłacić też za wywóz śmieci, choć to jest uzależnione od decyzji gminy. Wzrośnie także opłata za psa. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Źródła: KPRM/nczas.com