NFZ wyszedł przed szereg postulując „elastyczne” podejście do szczepień? Wściekły Niedzielski zapowiada kontrolę w WUM. „Takie działania nie przyczyniły się do promocji szczepień”

W poniedziałek w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ma rozpocząć się nadzwyczajna kontrola. Jest ona związana z nieprawidłowym przydzieleniem szczepionek pacjentom z tzw. grupy zero. Chodzi o około 150 osób, które miały zaszczepić się poza kolejnością wyznaczoną obowiązującymi przepisami.

WUM otrzymał 450 dodatkowych dawek szczepionki z Agencji Rezerw Materiałowych. Musiały one zostać wykorzystane do końca 2020 roku. Szczepionką z tej dostawy zaszczepiono 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób. Ta druga objęła rodziny pracowników oraz pacjentów WUM, w tym 18 znanych ludzi, którzy zgodzili się zostać „ambasadorami” akcji wyszczepienia. Wśród nich znaleźli się m.in. były premier Leszek Miller czy Krystyna Janda.

Decyzję WUM skrytykował jednak minister zdrowia Adam Niedzielski. W jego ocenie takie działania „były błędne, nietrafione”. Jak podkreślał, „w żaden sposób nie przyczyniły się do promocji szczepień, tylko raczej budowania poczucia, że istnieje jakaś uprzywilejowana grupa”. Szef resortu zdrowia zdecydowanie sprzeciwił się dobieraniu pacjentów nie według przyjętych, konkretnie sprecyzowanych zasad, ale według „klucza uprzywilejowania”, jakim mogą kierować się poszczególni dyrektorzy placówek medycznych.

Niedzielski oświadczył też, że poprosił prezesa NFZ o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w jednostkach związanych z WUM. Jak podkreślał, kontrola ta ma się rozpocząć w poniedziałek 4 stycznia. Jeśli ujawni ona nieprawidłowości, wówczas – jak zapowiedział minister – wobec dyrekcji szpitala zostaną wyciągnięte konsekwencje.

W środę szpital wydał jednak komunikat. Zaznaczył w nim, że „zgodnie z sugestią NFZ szczepieniami w dniu dzisiejszym objęto też szereg osób ze świata kultury m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce ideę szczepień przeciw COVID-19”. Decyzja ta miała wpisywać się w proszczepienną propagandę.

List NFZ-u

29 grudnia 2020 roku NFZ wysłał list do „dyrektorów szpitali realizujących szczepienia COVID dla personelu Medycznego”.

„Z uwagi na konieczność efektywnego wykorzystania szczepionek dostarczonych do Państwa na potrzeby szczepienia personelu, co może być utrudnione zwiększoną absencją urlopową pracowników w bieżących dniach, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia wyraziły zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień. Do dnia 6 stycznia 2021 r. możliwe będzie, oprócz szczepienia pracowników, także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów Państwa szpitali, którym stan zdrowia na to pozwoli, wykorzystując dawki, które mogłyby się zmarnować, bo wcześniej zgłoszone osoby nie mogły się stawić w tym świąteczno-noworocznym terminie” – czytamy.

„Takie podejście wynika również z zasadności przetestowania rozwiązań IT zbudowanych na potrzeby obsługi procesu szczepień, w szczególności e-Karty Szczepień i elastycznego zgłaszania się ludności do szczepień populacyjnych” – dodano.

