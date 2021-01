Abonament RTV w górę. 2 MILIARDY złotych rocznie to za mało dla TVP

Abonament RTV w 2021 roku znowu urósł. Okazuje się 2 mld złotych z budżetu to za mało dla rządowej TVP.

Rządowa telewizja TVP, dzięki PiS i jego prezydentowi, co roku dostaje 2 mld złotych dotacji. Ma ona dofinansować propagandę, bo ludzie płacą za mało.

Okazuje się, że 2 mld złotych to jednak wciąż mało. Dlatego w tym roku abonament RTV znowu rośnie i jest już najwyższy w historii.

Abonament RTV (radiowo-telewizyjny) to obowiązkowa opłata dla wszystkich posiadaczy telewizorów i radioodbiorników.

Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych, „ściśle rzecz biorąc, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłat za UŻYWANIE telewizora i/lub radia, jednak przy domniemaniu, że samo POSIADANIE odbiornika umożliwiającego natychmiastowy odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego oznacza jego używanie”.

Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2021 roku co miesiąc musimy płacić za radioodbiornik 7,5 złotego. Dotychczas było to 7 złotych.

Z kolei opłata za używanie (posiadanie) telewizora wzrasta z 22,70 złotych do 24,50 złotych.

– Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na działalność mediów publicznych. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 września 2020 r., 50,79 proc. wpływów trafi do Telewizji Polskiej S.A., 24,61 proc. – do Polskiego Radia, a 24,60 proc. – do spółek radiofonii regionalnej – wyjaśnia portal nazywając abonament RTV parapodatkiem.

Źródło: Bezprawnik