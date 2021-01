Jedenastu republikańskich senatorów odmówi poświadczenia wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich

Senatorowie podzielają zarzuty „oszustwa wyborczego”. Ich zdaniem Kongres powinien powołać komisję do zbadania przebiegu wyborów. Ich zdaniem liczba nieprawidłowości jest ogromna i proponują przeprowadzić dziesięciodniowy nadzwyczajny audyt wyników w kilku stanach.

Wpływowy senator z Teksasu Ted Cruz w imieniu grupy oświadczył, że jeśli audytu nie będzie to „6 stycznia będziemy głosować za odrzuceniem wyników wyborów ze spornych stanów”.

Kongres i Senat zbierają się w najbliższą środę w celu potwierdzenia wyników wyborów prezydenckich. Normalnie jest to zwykłą formalnością. Tym razem kontrowersje w sprawie wygranej Demokraty Bidena jednak nie milkną.

Donald Trump zamieścił w sobotę 2 stycznia listę wspierających go jedenastu senatorów. Jes to inicjatywa Josha Hawleya, senatora z Missouri.

Glad to see more Senators joining the fight on #JAN6. I hope many more will listen to their constituents and act https://t.co/cqifv6u3gH

— Josh Hawley (@HawleyMO) January 2, 2021