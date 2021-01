Mentzen kontra Niedzielski: „Zrzekam się też prawa do…”

Żyjemy w państwie, które tylko udaje, że oferuje jakieś usługi publiczne – komentuje Sławomir Mentzen najnowsze zapowiedzi Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia rozważa ograniczenie dostępu do niektórych usług publicznych niezaszczepionym.

W głośnym wywiadzie dla „Wprost” Niedzielski powiedział, że „w wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych; my to też rozważamy, np. tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych”. Więcej na ten temat TUTAJ.

Zapowiedzi te komentuje dr Sławomir Mentzen z Konfederacji.

– Nasi umiłowani przywódcy bardzo by chcieli wprowadzić w Polsce faszyzm, ale nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać i wychodzi coś na kształt Allo Allo – ironizuje.

Co sądzi o ograniczeniu dostępu do usług publicznych?

– Świetnie! Tak się składa, że żyjemy w państwie, które tylko udaje, że oferuje jakieś usługi publiczne. Za dobrą szkołę czy lekarza i tak trzeba zapłacić. Nie mam z waszymi sankcjami problemu. Równie dobrze możecie mnie pozbawić prawa do lotu na Marsa. Chociaż, patrząc na postępy Elona Muska, wydaje się, że termin na taki lot byłby bliższy, niż termin wizyty u niektórych lekarzy specjalistów w Polsce. Pozbawcie mnie więc prawa do państwowego dentysty, pediatry, endokrynologa i zabrońcie oglądać państwową telewizję – kontynuuje w ironicznym stylu Mentzen.

I kontynuuje:

– Zrzekam się też prawa do jeżdżenia waszym państwowym samochodem elektrycznym. Nic od was nie chcę, nie pokazujcie mi się tylko na oczy i odczepcie się ode mnie i mojej rodziny.

Cały wpis do przeczytania poniżej.