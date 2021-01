„Demokracja bezpośrednia” w USA. Zaatakowano domy senatora McConnella i Nancy Pelosi

W sobotę 2 stycznia przed domem Nancy Pelosi w San Francisco znaleziono głowę świni i sztuczną krew.

Dodano przekreślony napis „2 000 dolarów” namalowany sprayem na drzwiach jej garażu oraz hasła „Anuluj czynsze!”.

Z kolei na frontowych drzwiach i oknie domu Mitcha McConnella w Louisville w stanie Kentucky też pojawiły się napisy, w tym m.in. „Mitch morduje biednych”.

Mitch McConnell skomentował graffiti słowami: „w naszym społeczeństwie nie ma miejsca na wandalizm i politykę strachu”.

Wszystko wskazuje na to, że te akty wandalizmu dotyczą „debaty”. Dotyczyła ona amerykańskiego planu stymulacyjnego w wysokości około 900 miliardów dolarów na walkę z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19.

Plan został przyjęty przez parlament i podpisany już przez prezydenta Donalda Trumpa pod koniec grudnia.

Republikanie w Kongresie zablokowali jednak propozycję Demokratów, aby ponad trzykrotnie zwiększyć pomoc dla Amerykanów z 600 do 2000 USD na osobę dorosłą.

Senator krytykował pomysł jako „socjalizm dla bogatych”. Postępowa Pelosi dostała pewnie rykoszetem, za to, że jako szefowa Izby Reprezentantów nie doprowadziła do zwiększenia kwoty pomocy.

Shout out to whoever beautified Mitch McConnell’s and Nancy Pelosi’s house for free! So kind of them. pic.twitter.com/yN0Xf7Z9I8

— Jonathan Xochimej (@stateofbrown) January 2, 2021