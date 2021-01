Na sankach też nie można zjeżdżać. Niedzielski z brutalnym przesłaniem na ferie

Stoki narciarskie są zamknięte i nie można z nich korzystać bez względu na to, czy chodzi o narty, czy sanki – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski w Porannej rozmowie RMF FM był pytany o saneczkarzy, którzy korzystają z zamkniętych stoków narciarskich, także w kontekście rozpoczętych w poniedziałek ferii zimowych.

– Stoki są zamknięte i po prostu nie można z nich korzystać. Czy są to narty, czy to są sanki – to jest ta sama kategoria – powiedział Niedzielski.

Noworoczne restrykcje

Stoki narciarskie zgodnie z rozporządzeniem rządu są nieczynne do 17 stycznia. Chodzi o rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa.

Do 17 stycznia hotele, baseny, siłownie i dyskoteki są nieczynne, a w restauracjach jedzenie jest tylko na wynos. Ograniczona została także działalność galerii handlowych.

Ze stoków narciarskich mogą korzystać tylko zawodowi sportowcy.

Ferie zimowe 2021. Kto oficjalnie może wyjechać?

Rząd ogłosił, że ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku, wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Źródło: PAP