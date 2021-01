Sympatycy Trumpa wdarli się na Kapitol. Padły strzały. Posiedzenie Kongresu przerwane. Biden bez zatwierdzonej wygranej [VIDEO]

Zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Posiedzenie Kongresu, podczas którego miano zatwierdzić wygraną w wyborach prezydenckich Joe Bidena, zostało przerwane. Do Kapitolu wtargnęli sympatycy Donalda Trumpa. Burmistrz Waszyngtonu ogłosił godzinę policyjną.

Kongres Stanów Zjednoczonych zebrał się w środę, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Demokraty Joe Bidena. Od dwóch dni w Waszyngtonie odbywa się wielki wiec poparcia Donalda Trumpa.

W środę po przemówieniu urzędującego prezydenta, zwolennicy Trumpa ruszyli pod Kapitol.

Tam wybuchły zamieszki. Blisko połowa Amerykanów uważa, że wybory prezydenckie z 3 listopada 2020 roku zostały sfałszowane.

Część demonstrantów wtargnęła do budynku Kapitolu – do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi.

Posiedzenie Kongresu zostało przerwane. Są doniesienia, że padły strzały z broni palnej. Co najmniej jedna osoba – kobieta – została ranna. Wg CNN jej stan jest krytyczny.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Kongresmenów poproszono o założenie masek gazowych i położenie się na podłodze. Zgodnie z doniesieniami pod Kapitol zmierza Gwardia Narodowa.

"Protesters are in the building" — the Senate is abrupt brought into recess pic.twitter.com/33m8Sht4Sm — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

JUST IN: Protesters are on the senate floor taking photos of classified documents. pic.twitter.com/ObDqKlAWWX — RapTV (@raptvcom) January 6, 2021

Po centrum Waszyngtonu niesie się głos syren. Tłum wokół budynku gęstnieje. Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser od godziny 18 czasu miejscowego w środę (od północy w Polsce) ogłosiła godzinę policyjną w mieście.

VIDEO: Security with guns drawn in the US Capitol Building. – @MEPFullerpic.twitter.com/PjkcRBHdWA — Conflict News (@Conflicts) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

„W związku z wewnętrznym zagrożeniem bezpieczeństwa w budynku należy schronić się w najbliższym biurze i zachować ciszę” – brzmi komunikat wygłaszany wewnątrz budynku amerykańskiego Kongresu.

Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa nikt nie może wejść, ani opuścić budynku Kongresu Stanów Zjednoczonych. Siły policyjne Kapitolu poprosiły o wsparcie inne jednostki porządkowe, w tym służby federalne. Wiceprezydent Pence, który przewodniczył posiedzeniu, został zaprowadzony w bezpieczne miejsce.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Społeczne zjednoczenie w USA, Kapitol zdobyty przez zwolenników Donald J. Trump!

Kapitol to odpowiednik polskiego Sejmu! pic.twitter.com/2nHjpc0Ikm — Bartekfilozof (@Bartekfilozof) January 6, 2021

– Widzę kilka osób dosłownie wspinających się po murach Kapitolu, by dotrzeć do innych protestujących – relacjonuje dziennikarz CNN z budynku Kongresu.

Trump krytykuje Pence’a

Wcześniej, w trakcie przemówienia na wiecu poparcia, Trump kilkakrotnie wzywał swojego zastępcę Mike’a Pence’a do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie w Kongresie.

Pence tego nie zrobił. Argumentował, że nie może odrzucić głosów elektorskich.

Trump skrytykował więc Pence’a za „brak odwagi” i poprosił o wspieranie straży Kapitolu.



„Mike Pence nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję, dając stanom szansę certyfikowania skorygowanego zestawu faktów, a nie tych fałszywych lub niedokładnych, o których poświadczenie poproszono je wcześniej. Stany Zjednoczone domagają się prawdy!” – napisał na Twitterze.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

„Proszę wspierajcie naszą straż Kapitolu oraz służby bezpieczeństwa. Oni naprawdę są po stronie naszego kraju. Zachowujcie spokój!” – dodał w drugim z tweetów Trump.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

DC police just shot a woman in the neck. Blood everywhere. Medic pumping her chest. Will Democrats finally condemn their violent base or is total anarchy the ultimate goal of the Democrat Party? 🤔 pic.twitter.com/0iBUQJk2J6 — Paul A. Szypula, US Senate Candidate for NY in ‘22 (@Bubblebathgirl) January 6, 2021

Protester seen hanging from the balcony in the Senate Chamber, after pro-Trump supporters and protesters breached the U.S. Capitol, sending the building into lockdown with lawmakers inside. The latest: https://t.co/s7eL8SHtwh pic.twitter.com/VeYVeXq2DC — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 6, 2021