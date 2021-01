Winnicki o sytuacji w USA: Trump zachęcił do radykalnych działań – to jasne, ALE…

Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji, skomentował zdarzenia, do jakich doszło w USA. Narodowiec twierdzi, że poplecznicy Trumpa naśladują antifiarzy z Black Lives Matter.

„Trump zachęcił do radykalnych działań – to jasne. Ale oczywistym jest, że przykład ruchu BLM, kiedy tygodniami na ulicach USA rozlewała się przemoc lewicowych bojówek, plądrowano sklepy, obalano pomniki, ginęli ludzie, a lewicowe autorytety to usprawiedliwiały – przetarł szlak” – napisał na Twitterze Robert Winnicki, lider narodowego-patriotycznego skrzydła Konfederacji.

„Sugeruje Pan, że jak prawaki naśladują lewaków to ich to usprawiedliwia?” – zapytał Winnickiego pod wpisem jeden z obserwujących go użytkowników.

„Nie, po prostu trzeba wydarzenia zawsze widzieć w kontekście i tyle” – odpisał polityk.

Wczoraj po południu zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się na Kapitol. Doszło do zamieszek, w wyniku których zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych. W Waszyngtonie od północy czasu polskiego obowiązuje godzina policyjna. Twitter, Facebook i YouTube ocenzurowały treści publikowane przez Donalda Trumpa.