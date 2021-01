Zamieszki na Kapitolu. Cztery ofiary śmiertelne. Twitter zablokował konto Trumpa. „Powtarzające się, poważne naruszenia polityki uczciwości obywatelskiej”

W środę Twitter usunął kilka tweetów prezydenta Donalda Trumpa. Zamknął też jego konto na dwanaście godzin. Facebook i YouTube usunęły nagranie, w którym wzywał on do rozejścia się spod waszyngtońskiego Kapitolu.

Trump opublikował na Twitterze film, w którym zwrócił się do protestujących. Jego sympatycy wdarli się bowiem na Kapitol. Prezydent powiedział, by „poszli do domów”, jednocześnie nazwał ich „bardzo wyjątkowymi”.

– Znam wasz ból, wiem, że was boli. Skradziono nam wybory – powiedział Trump. – Ale teraz musicie pójść do domów. Musimy mieć pokój. Musimy mieć prawo i porządek. Musimy szanować naszych ludzi, prawa i porządku – stwierdził Donald Trump.

– Nie chcemy, by komukolwiek stała się krzywda – zaznaczył. – To bardzo ciężki czas, nigdy nie było takiego czasu, że takie rzeczy mogły się zdarzyć, że mogą nam to zabrać, nam wszystkim: mnie, wam, naszemu krajowi. To były oszukańcze wybory, ale nie możemy grać tak, jak chcą tego od nas ci ludzie – dodał.

Trump zamieścił też wpis na Twitterze. „To są wydarzenia, które mają miejsce, gdy święte, miażdżące zwycięstwo wyborcze jest tak bezceremonialnie i okrutnie zabierane wielkim patriotom, którzy byli źle i niesprawiedliwie traktowani przez tak długi czas. Idźcie do domu w miłości i pokoju. Na zawsze zapamiętajcie ten dzień!” – napisał.

Twitter zablokował możliwość powielania oraz komentowania tych wypowiedzi Donalda Trumpa. Później zawiesił konto @realDonaldTrump na dwanaście godzin. „W obliczu toczącej się w Waszyngtonie bezprecedensowej przemocy zażądaliśmy usunięcia trzech wiadomości z konta realDonaldTrump, które zostały na nim dzisiaj umieszczone, za powtarzające się, poważne naruszenia naszej polityki uczciwości obywatelskiej” – oświadczył serwis.

Twitter zastrzegł, że w przypadku kolejnych naruszeń warunków serwisu odnoszących się do tych zasad oraz zasad dotyczących nawoływania do przemocy, konto zostanie zablokowane.

Podobnie postąpiły także serwisy Facebook i YouTube, usuwając filmik z wypowiedzią Trumpa. Administracja Facebooka oświadczyła, że filmik ten „raczej przyczynia się do wzrostu, niż zmniejsza ryzyko mającej miejsce przemocy”.

W wyniku zamieszek na Kapitolu zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych. Zwolennicy Trumpa w środę po południu przerwali obrady Kongresu, który miał ostatecznie zatwierdzić Joe Bidena na stanowisko prezydenta USA.

