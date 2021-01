„Facebook oficjalnie ucisza Prezydenta Stanów Zjednoczonych”. Edward Snowden komentuje cenzurę i mówi o „kamieniu milowym”

Po wydarzeniach z 6 stycznia i wtargnięciu grupy osób twierdzących, iż wybory Prezydenckie w USA zostały sfałszowane, w USA wrze. Facebook poinformował o zablokowaniu Trumpa dwa tygodnie.

Szef Facebooka Mark Zuckerberg napisał: Jego decyzja o wykorzystaniu swojego konta na platformie do pochwalania, a nie potępiania działań jego zwolenników w budynku Kapitolu słusznie niepokoi ludzi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

– Uważamy, że ryzyko związane z pozwoleniem Prezydentowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże – dodał Zuckerberg.

Jak zwykle zatem chodzi o ograniczanie wolności słowa pod pretekstem zapewniania bezpieczeństwa.

Decyzja o przedłużeniu blokady na co najmniej dwa tygodnie to pierwszy tak radykalny krok mediów społecznościowych wobec urzędującego Prezydenta USA.

Sprawę na łamach Twittera skomentował były agent CIA Edward Snowden, który w USA jest na cenzurowanym za upublicznienie „wrażliwych” danych. W 2013 roku ujawnił on skalę inwigilacji obywateli przez amerykański rząd.

„Facebook oficjalnie ucisza Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na dobre lub na złe zostanie to zapamiętane jako punkt zwrotny w walce o kontrolę nad mową cyfrową (przekazem w sieci). Wiem, że wielu ludzi w komentarzach, czytających to, pomyśli „YAAAAS” – i ja to rozumiem. Ale wyobraźcie sobie przez chwilę świat, który istnieje dłużej niż przez następne 13 dni (wtedy skończy się ban nałożony na Trumpa – red.), a to (decyzja Facebooka – red.) stanie się kamieniem milowym, który z nami pozostanie” – skomentował Snowden.

Snowden ujawnił m.in. informacje o programie PRISM, pozwalającemu masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów i obywateli innych krajów, prowadzone poprzez telefon VoIP i Internet. Po tym musiał uciekać z kraju. Polityczny azyl uzyskał w Rosji. W sierpniu Trump wspominał, że sprawą Snowdena należy zająć się ponownie i być może dać mu „rozgrzeszenie”.

I know a lot of folks in the comments read this are like "YAAAAS," which, like—I get it. But imagine for a moment a world that exists for more than the next 13 days, and this becomes a milestone that will endure.

— Edward Snowden (@Snowden) January 7, 2021