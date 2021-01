Zima stulecia w Hiszpanii. Rekordy zimna i największe opady śniegu od lat [FOTO]

Globalne ocieplenie nie odpuszcza. Po tym jak w Hiszpanii dwukrotnie odnotowano rekordy zimna, teraz docierają do nas informacje o rekordowych opadach śniegu, które paraliżują Madryt.

W czwartek informowaliśmy o tym, że w północno-zachodniej części Hiszpanii zanotowano rekordowo niską temperaturę powietrza – minus 35,6 stopnia Celsjusza. To drugi w ciągu ostatniej doby rekord zimna w kraju.

Tymczasem na półwyspie Iberyjskim zaatakował nie tylko siarczysty mróz, ale też śnieg. W Madrycie oraz sąsiednim regionie Kastylia-La Mancha doszło do obfitych opadów śniegu – zdaniem meteorologów największych od lat, a prawdopodobnie w całym XXI wieku.

Dwa ośrodki niskiego ciśnienia (niże), które będą występować jeden po drugim, przyniosą Hiszpanii i Portugalii obfite opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem – czytamy na portalu TVN Meteo.

Zjawisko, z którym mamy do czynienia, zostało nazwane przez hiszpańską Państwową Agencję Meteorologiczną AEMET burzą Filomeną.

Okazuje się, że śnieg tak bardzo zaskoczył władze Madrytu, że te postanowiły…zamknąć parki. Jeszcze by się dzieci bawiły śnieżkami i lepiły bałwany w dobie złowrogiego koronawirusa.

Ponadto intensywne opady śniegu przyniosły też poważne utrudnienia w ruchu lotniczym, a także drogowym. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, a sytuacja może się utrzymywać jeszcze jakiś czas.

W stolicy Hiszpanii wydano czerwone alerty (najwyższego stopnia – red.) w związku ze spodziewanymi intensywnymi opadami śniegu. Nadchodzącej nocy w Madrycie może spaść do 20 cm białego puchu.

Według rzecznika Agencji AEMET, Rubena del Campo, mamy do czynienia z najintensywniejszym atakiem zimy w tym stuleciu. Jak stwierdził, jeśli obecne prognozy są dokładne, to obecne wydarzenia można porównać do zim z roku 1984 lub 1971.

– Największa burza śnieżna w Madrycie miała miejsce 8 marca 1971 r. Wtedy spadło około 20-30 centymetrów śniegu – przypomina Tony Zartmen, meteorolog z AccuWeather.

A rare snow day in Madrid pic.twitter.com/sBqZjGBc3m — Ingrid Melander (@IngridMelander) January 7, 2021

Spain recorded its lowest temperature on Thursday with the mercury dropping to -35.8°C. Madrid received snow for the first time in 10 years, and most of interior Spain and to the north will see up to 20 inches of snow expected. #weather #travel #Europe #eu #snow #Spain pic.twitter.com/MxeIxzZbM2 — Wesley Baker (@WesleyJBaker) January 8, 2021

Extrem snow in Estacas de Trueba. Burgos. North of Spain, Jan 6th. Thanks to Sergio del Río for the report – posted with permission. pic.twitter.com/CbxBltyOxn — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 8, 2021

i went from france to portugal by car and look at the beautiful snow that i saw while crossing spain 🥺 it's so pretty pic.twitter.com/fvMLd9wO4I — nady⁷ (@jeonvias) January 2, 2021

Źródło: TVN24/NCzas