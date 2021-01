Kolejny stopień cenzury. Twitter trwale zawiesił konto Donalda Trumpa. „Ryzyko podżegania do przemocy”

Początkowo Twitter i Facebook zawiesiły konta Donalda Trumpa na 24 godziny, po zamieszkach, do których doszło w środę 6 stycznia na Kapitolu.

Do siedziby Kongresu wdarli się m.in. zwolennicy Trumpa i przerwali posiedzenie, podczas którego miało dojść do zatwierdzenia prezydentura Joe Bidena.

W środę zwolennicy Trumpa masowo zjechali do stolicy USA, by uczestniczyć w wiecu poparcia dla ustępującego prezydenta. Na wiecu tym pojawił się także Trump, twierdząc w swoim przemówieniu, że wybory sfałszowano na jego niekorzyść.

Najpierw Facebook, a teraz także Twitter przedłużyły blokadę kont Trumpa. Jak podał Twitter Safety, decyzja ma charakter permanentny. Zdaniem Twittera, prezydent USA notorycznie łamie zasady platformy.

„W kontekście ostatnich wpisów i zdarzeń, jakie je otaczają – w szczególności reakcji użytkowników – trwale zawiesiliśmy konto w obawie przed ryzykiem dalszego podżegania do przemocy” – czytamy.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021