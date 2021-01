Tusk trolluje Trumpa. „A ja i tak będę tweetował. Donald T.”

Facebook, Twitter, Google (YouTube) i Amazon (Twitch) zablokowały możliwość korzystania z ich platform prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Na celowniku Reddita i Discorda znaleźli się z kolei sympatycy Trumpa, którym uniemożliwiono korzystania z ich serwerów i forów.

Sytuacja odbiła się na akcjach technologicznych gigantów, a swojego zaniepokojenia cenzurą nie ukrywają nawet przeciwnicy Trumpa. Swoją pomoc w walce z cenzurą gigantów zapowiedział politykom Konfederacji nawet europoseł Radosław Sikorski.

Jednak nie wszyscy zachowują powagę w obliczu cenzurowania Internetu. Do sprawy, na swój osobliwy sposób, odniósł się przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Szef europejskiej centroprawicy stwierdził: „A ja i tak będę tweetował” i podpisał się jako „Donald T.” co jasno nawiązuje do Donalda Trumpa.

I’ll be tweeting anyway. Donald T.

Tusk nie kryje swojej niechęci do prezydenta USA. Jeszcze przed ogłoszeniem wyniku wyborów w USA w 2016 roku żartował sobie z niego na Twitterze.

My wife's latest comment: one Donald is more than enough!

— Donald Tusk (@donaldtusk) November 5, 2016