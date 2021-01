Duńczycy wyszli na ulice! Mają dość lockdownu [VIDEO]

Tłumy Duńczyków wyległy w sobotę na ulice, by zaprotestować przeciwko ograniczeniom związanym z mniemaną pandemią. Policja resztowała 9 osób. W dwóch miastach manifestacje miały zakończyć się starciem z funkcjonariuszami. Protesty organizowała grupa „Faceci w czerni”.

Tłum skandował m.in. „Wolność dla Danii, mamy dość”

Tymczasem premier Danii, Mette Frederiksen, twierdzi, że w jej kraju jest „wystarczająco dużo wolności dla ludzi”.

Dania, protesty przeciwko coronaświrostwu. 9 osób aresztowanych. Premier: "we have had enough, freedom for people!"

— India Kot (@skrecamywprawo) January 10, 2021