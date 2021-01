PILNE! Lockdown przedłużony! Pojawi się jedna duża zmiana, ale polski biznes dalej zarzynany

Od 18 stycznia zdecydowaliśmy się po pierwsze o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ stwierdził, że otwarcie nauczania stacjonarnego w klasach I-III to „najbardziej nieśmiały krok”, który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych.

Z wcześniejszych ustaleń Business Insider Polska wynika, że przedłużenie co najmniej kolejne dwa tygodnie. – Mamy obecnie do czynienia ze stabilną sytuacją, jeśli chodzi o rozwój epidemii w Polsce. Nie mamy drastycznego skoku zachorowań, choć w naszym otoczeniu zewnętrznym widać wzrastającą trzecią falę epidemii – mimo to polski biznes dalej będzie zarzynany.

Najgorzej wygląda sytuacja z branżami gastronomicznymi i hotelarskimi. Według planów mają one zostać odmrożone jako ostanie. Według szacunków może to nastąpić dopiero na przełomie marca i kwietnia.

Źródło: Bussines Insider Polska, Onet.pl, PAP