To są obłąkańcy. Kurs zakładania łańcuchów na koła tylko dla kobiet. Lewacy w natarciu po równouprawnienie

Z powodu największej od 50 lat burzy śnieżnej, która nawiedziła Hiszpanię i przewidywanego oblodzenia dróg, Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) w Zamora (Kastylia i Leon) zorganizowała warsztaty zakładania łańcuchów na koła samochodowe. Warsztaty, które rozpoczną się za kilka dni, już wywołały kontrowersje i oskarżenia o „seksizm”, bo skierowane są tylko do kobiet.

Według lokalnego dziennika internetowego „Zamora24horas.com”, celem zajęć jest odpowiedzenie na specyficzne potrzeby kierowców płci żeńskiej oraz skończenie z dyskryminacją, której doświadczają kobiety za kierownicą.

Kurs będzie prowadzony przez funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej i pracowników dyrekcji ruchu drogowego prowincji Zamora.

Podczas zajęć kobiety będą uczone prawidłowego wybierania opon i łańcuchów śnieżnych oraz odpowiedniego ich zakładania. Zostaną także poinstruowane, jak bezpiecznie poruszać się po zaśnieżonej i oblodzonej powierzchni. – Nie chodzi o to, że kobiety nie potrafią zamontować łańcuchów, bo wielu mężczyzn także tego nie umie. Chcielibyśmy zwiększyć udział pań w tego typu zajęciach – wyjaśnił przedstawiciel DGT. – W latach 2018 – 2020 w prowincji Zamora zostało zorganizowanych osiem szkoleń zakładania łańcuchów śniegowych. Okazało się, że 90 proc. uczestników stanowili mężczyźni. Oprócz tego prawie nie było kobiet na zajęciach praktycznych – dodał.

Według „Zamora24horas.com”, kobiety zwykle wyruszają samochodami na trasy krótsze niż mężczyźni, a 70 proc. swoich podróży odbywają drogami drugorzędnymi, na krótkich odcinkach. Na tych trasach dochodzi jednak do większej liczby wypadków niż na drogach szybkiego ruchu lub autostradach.

Według państwowej agencji meteorologicznej (Aemet), po przejściu burzy śnieżnej Hiszpanię nawiedzi fala zimna o wyjątkowo niskich temperaturach, do minus 15 stopni, która potrwa do czwartku. W ponad 30 prowincjach kraju obowiązują alerty pogodowe. Ze względu na zalegający na drogach śnieg i oblodzenia kierowcom zaleca się zakładanie łańcuchów na koła.

Pod rządami socjalistów i komunistów Hiszpanie ogarnęło lewicowe szaleństwo. To kraj, w którym wkrótce będzie jak w Wenezueli. Wszystko przestaje w nim działać. Władze przez 4 dni nie potrafią uwolnić ludzi z zasypanego śniegiem centrum handlowego w samym środku kraju – 20 kilometrów od Madrytu. Ale za to w ramach zaprowadzana równości nauczą panie jak zakładać łańcuchy. Juan będzie siedział i popijając piwo oglądał mecz, a żonka Juanita przygotuje w tym czasie samochód do jazdy.