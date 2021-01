Braun o Niedzielskim i Morawieckim. „Przestępcy, którzy odpowiadają za ruinę polskiej gospodarki” [WIDEO]

Poseł Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej w ostrych słowach skomentował działalność premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rząd PiS nazwał „zorganizowaną grupą przestępczą.

Grzegorz Braun, polityk Konfederacji, podczas konferencji prasowej na Podkarpaciu ocenił obecną sytuację w kraju. Mówił między innymi o niszczeniu polskiej przedsiębiorczości, ale także ukrytych, negatywnych, skutkach lockdownu,

Niszczenie polskiej przedsiębiorczości

– To jest niszczenie polskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw małych, średnich i jak sądzę, że szczególnym celem, jaki ktoś sobie tutaj stawia, jakim jest niszczenie polskich przedsiębiorstw, polskich firm rodzinnych – zaczął Braun.

– One tego nie przeżyją, tej operacji niszczenia polskiego życia gospodarczego pod pretekstem walki z pandemią. Jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa, tego polska przedsiębiorczość nie przeżyje – podkreślił poseł Konfederacji.

– I co będzie dalej? Dalej będą oczywiście jakieś programy ratunkowe (…) na konto zadłużania przyszłych pokoleń. Dalej będą programy ratunkowe, polegające na wykupie bankrutujących przedsiębiorstw, z czym już mamy do czynienia w niektórych branżach – dodawał.

„To są przestępcy”

– Tak naprawdę najważniejszą operacją, jaka jest w tej chwili w Polsce do przeprowadzenia po to, żeby Polskę i Polaków ratować przed katastrofą, to byłoby odizolowanie od społeczeństwa pewnych jednostek. Ja znam te jednostki. Mogę nawet je wymienić z nazwiska: Morawiecki, Niedzielski, Dworczyk, żyrant tego bezprawia Duda, superpremier Kaczyński – kontynuował.

– To są ludzie, których odizolowanie od społeczeństwa jest z mojego punktu widzenia najpilniejszą potrzebą. To są przestępcy, którzy odpowiadają za ruinę polskiej gospodarki – wskazywał Braun.

– I to są również zbrodniarze – dodawał poseł. – (…) odpowiedzialni za zgony, za śmierć. Dziesiątki tysięcy ludzi odeszły w Polsce na tamten świat ponad normatywnie licznie, statystycznie częściej niż w analogicznych okresach w ubiegłych latach.

Jak wyjaśnił poseł Braun mówi tu o osobach, które umarły na inne choroby niż COVID-19. Pisaliśmy o tym, iż w 2020 roku w Polsce zmarło najwięcej osób od czasów II Wojny Światowej. Prawie 80 tysięcy więcej niż w 2019 roku, a zgony liczone jako COVID-19 to niespełna 30 tysięcy do końca 2020 roku.

– To nie są ofiary żadnej pandemii. To są ofiary Morawieckiego, Dworczyka, Niedzielskiego, Szumowskiego – wyliczał Braun. – To jest działająca nielegalnie i niemerytorycznie zorganizowana grupa przestępcza – podkreślił poseł Konfederacji.