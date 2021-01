Izraelski paszport dla zaszczepionych. „Do wykorzystania także za granicą”

Izrael rozpoczął akcję wyszczepiana osób od 50. roku życia. Tamtejszy resort zdrowia przestawił także precyzyjny plan wydawania „zielonych paszportów”, które będą dla zaszczepionych przepustką do nowej normalności. Umożliwią bowiem posiadaczom m.in. udział w imprezach kulturalnych czy sportowych.

Od 27 grudnia w Izraelu trwa lockdown. Według tamtejszych mediów, rząd ma zacząć wydawać paszporty, gdy zacznie łagodzić obecnie obowiązujące koronarestrykcje.

Zgodnie z założeniami izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, zielony paszport ma być ważny przez sześć miesięcy od tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki. Posiadacze tego koronadokumentu będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny i nie będą podlegali ograniczeniom ruchu podczas lockdownu. Paszport będzie można pobrać z internetu – w języku hebrajskim i angielskim – ponieważ ma być do wykorzystania także poza Izraelem.

Izraelski resort zdrowia utrzymuje, że celem dokumentu jest przyspieszenie otwarcia gospodarki i umożliwienie powrotu do życia sprzed mniemanej pandemii. Zielony paszport ma być też marchewką, zachęcającą obywateli do poddania się wyszczepieniu.

Koronapaszport nie ma być jednak respektowany w placówkach edukacyjnych, zakładach pracy, ulicznych sklepach, komunikacji miejskiej czy miejscach modlitwy. Na kolejnych etapach ma umożliwiać wejście do restauracji, centrów handlowych, hoteli czy siłowni i basenów.

Co więcej, możliwa do uzyskania ma być także tymczasowa wersja „zielonego paszportu”. Osoby, które uzyskają negatywny wynik testu na Covid-19, będą mogły otrzymać koronapaszport ważny przez 72 godziny. Umożliwi im on m.in. udanie się do kina czy teatru.

Izraelski lockdown ma się zakończyć 21 stycznia. Urzędnicy jednak straszą, że zostanie on ponownie przedłużony, ponieważ w kraju odnotowano rekordowe statystyki, jeśli chodzi o pozytywne wyniki testów na koronawirusa oraz pacjentów w ciężkim stanie.

Akcja wyszczepania trwa w Izraelu od 19 grudnia. Zaszczepiono już 2 mln z 9,3 mln mieszkańców, czyli ponad 20 proc. obywateli. To najwyższy wskaźnik na świecie. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w marcu liczba zaszczepionych i ozdrowieńców będzie oscylować w granicach 6 mln.

