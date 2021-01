W RPA policja ukarała w tym roku ponad 7 000 osób za chodzenie bez masek

Ludzie karani są nie tylko za brak masek, ale i łamanie innych przepisów, zwłaszcza za łamanie prohibicji. W sumie ponad 20 tysięcy osób zostało aresztowanych lub ukaranych grzywną za nieprzestrzeganie zasad walki z pandemią.

Taką informację przekazał w środę 13 stycznia minister policji Bheki Cele. Podano, że już w tym roku, dokładnie „7455 obywateli zostało ukaranych grzywną za nie noszenie maski w miejscach publicznych”.

Od początku pandemii koronawirusa i wprowadzenia w marcu 2020 roku ograniczeń, policja południowoafrykańska zatrzymała i ukarała w sumie 342 000 obywateli.

Oryginalnością tego kraju jest łączenie walki z Covid-19 z zakazem sprzedaży alkoholu. W rzeczywistości chodzi tu o wykorzystanie pandemii do walki z dość powszechnym alkoholizmem mieszkańców.

W RPA przedłużono tzw. poziom 3 alertu. Oznacza to nie tylko prohibicję, ale i zamknięcie granic lądowych, czy zakaz zgromadzeń.

Godzina policyjna obowiązuje do 21 do 5 rano. Przepisów w niektórych regionach strzegą także patrole wojskowe.

National News | 7 000 people arrested for not wearing masks now have criminal records – Police Minister Bheki Cele. Read more here: https://t.co/9SeU45OgYX pic.twitter.com/UDujnNLjm8

— BENews (Johannesburg east) (@JHBEastExpress) January 13, 2021