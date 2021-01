Szef PFR podał możliwą datę powrotu do postpandemicznej „normalności”. Lockdown jeszcze przez wiele miesięcy?

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys twierdzi, że wsparcie dla przedsiębiorców pozwala na utrzymanie się na rynku. Utrzymywał, że kluczowe w walce z mniemaną pandemią są cierpliwość i przestrzeganie niekonstytucyjnych (jak wskazywały WSA) koronarestrykcji. Podał też szacowany termin powrotu do „normalności”.

– Widać już światło w tunelu nawet dla tych najbardziej poszkodowanych. Jest szansa na powrót do normalności w II kwartale, jeśli szczepienia zadziałają i wirus będzie pod kontrolą – oświadczył w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Paweł Borys.

Według rządowych szacunków w połowie roku wyszczepione mają być bowiem wszystkie chętne osoby z grupy ryzyka. Kolejnych kilak milionów Polaków do tego czasu będzie ozdrowieńcami z nabytą odpornością.

Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, najważniejsze jest, by odmrażać gospodarkę w odpowiednim momencie, „aby się nie przewrócić tuż przed metą”. Z tym, że dla wielu firm czekanie na rządowe zniesienie lockdownu oznacza pewne bankructwo, zatem „za metą” nie będzie już czego odmrażać.

Padło także pytanie o to, czy nie da się przekazać przedsiębiorcom bardziej precyzyjnych dat odmrożenia gospodarki. Apelują o to m.in. restauratorzy, którzy nie wiedzą, jak długo jeszcze mają ponosić koszty przy zerowych zyskach. Przedsiębiorcy już teraz masowo zapowiadają otwarcie biznesów, by móc je uratować.

– Bardzo trudno rozpisać taki harmonogram w dynamicznej sytuacji pandemicznej. Wirus przenosi się z człowieka na człowieka w różnym tempie. Pojawiają się mutacje. Nie da się tego precyzyjnie zaprognozować – twierdził Paweł Borys.

