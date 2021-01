Sławomir Mentzen zachęca do obywatelskiego nieposłuszeństwa. „Rząd będzie bezradny. To szaleństwo się skończy”

Wiceprezes partii KORWiN, Sławomir Mentzen, zachęca na Facebooku wszystkich do dołączenia do akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Przedsiębiorcy mogą to robić otwierając swe biznesy, a klienci odwiedzając restauracje, siłownie czy hotele.

Sławomir Mentzen przypomniał słowa szefa małopolskiego sanepidu. – To pospolite restauratorskie nieposłuszeństwo i my tego nie opanujemy. Jest to walka z wiatrakami – powiedział Jarosław Foremny.

– Jeżeli otworzy się jeszcze więcej miejsc, to może się udać, i zakończymy to szaleństwo, zakończymy zakazywanie ludziom pracy i utrzymywania rodziny, zakończymy siedzenie w domach – pisze Sławomir Mentzen.

Przypomina też, że sądy administracyjne masowo uchylają mandaty i kary administracyjne nakładane na podstawie bezprawnych rządowych rozporządzeń, które są niezgodne z Konstytucją.

– Żeby dołączyć się do walki o wolność i o normalne życie, wystarczy iść do knajpy na pizzę i piwo. Jeszcze nigdy dołączenie do ruchu oporu przeciwko opresyjnej władzy nie było tak proste, jeszcze nigdy nie wiązało się z tak śmiesznymi konsekwencjami – kontynuuje.

– Jeżeli nie sprzeciwicie się temu bezprawiu teraz, skończymy za rok w niewoli, o której jeszcze rok temu nikomu się nie śniło – podkreśla Mentzen.

Jak podkreśla polityk jeżeli akcja obejmie swym zasięgiem całą Polskę i hotele, restauracje czy siłownie masowo się otworzą, to rząd będzie bezradny i uda się zakończyć to szaleństwo.

– Jeżeli nie macie restauracji, idźcie do którejś z otwartych, zostawcie tam trochę swoich pieniędzy i spędźcie miło czas, mając jeszcze przyjemną świadomość, że dołączacie się do ruchu oporu przeciwko bezprawiu i niesprawiedliwości – podsumował.