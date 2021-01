Restauracja Magdy Gessler otworzyła się mimo zakazu. Może mieć kłopoty. Słynna restauratorka komentuje obywatelskie nieposłuszeństwo [VIDEO]

W Polsce, w ramach różnych akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa, na coraz większą skalę otwierają się prywatne biznesy. Na Podhalu działalność wznowił lokal sygnowany nazwiskiem słynnej restauratorki Magdy Gessler. Może mieć kłopoty.

Przedsiębiorcy masowo otwierają swoje biznesy mimo wciąż trwających rządowych zakazów wprowadzonych w imię walki z koronawirusem.

Mamy już wiele inicjatyw obywatelskiego nieposłuszeństwa. To m.in. Góralskie Veto, Bałtyckie Veto, Jurajskie Veto czy #otwieraMY. Część lokali nie przypisuje się do żadnej z akcji, a i tak się otwiera. Albo nawet działa od dłuższego czasu.

Wśród otwartych od kilku dni restauracji jest także „Schronisko Smaków Magda Gessler” w Bukownie Tatrzańskiej.

„Długo debatowaliśmy, ale postanowione… #OTWIERAMY! Nie możemy patrzeć, jak na naszych oczach umiera wszystko, co kochamy. Kolejne obostrzenia rujnują gospodarstwa zarówno mieszkańców Podhala, jak i całej Polski. Niedługo po prostu nie będzie czego ratować!” – napisano na Facebooku restauracji.

Otwarcie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony gości.

„Bardzo dziękujemy za dzisiejszy dzień! Cieszymy się, że na nowo mogliśmy gościć Was w naszych progach, restauracja znów tętniła życiem. Pokazaliśmy, że można pogodzić wszystko i działać bezpiecznie. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za stosowanie się do panujących w restauracji zasad sanitarnych. Ten sukces to w głównej mierze Wasza zasługa” – napisano w mediach społecznościowych.

Bukowina Tatrzańska. Kontrole policji i sanepidu

Otwarcie cieszyło się także zainteresowaniem ze strony policji oraz sanepidu. Nie wpadli oni jednak do „Schroniska Smaków”, by coś zjeść czy napić się ciepłego (lub zimnego) napoju.

Celem ich wizyty była kontrola, szukanie, do czego można by się przyczepić, a także wlepianie mandatów.

Policja legitymowała gości, a tym, którzy nie mieli maseczek – wystawiała mandaty.

Sanepid natomiast wszczął postępowanie administracyjne wobec właścicieli lokalu. Wiążące decyzje na razie nie zapadły.

Do sytuacji odniosła się sama Magda Gessler. Podkreśliła, że nie stała za decyzją o otwarciu pomimo lockdownu, tylko pozostawiła właścicielom lokali „wolną rękę” w tego typu sprawach. Ona sama bowiem głównie użycza nazwiska. Zadylak (faktyczny właściciel) miał podjąć decyzję bez konsultacji z Gessler.

Gessler komentuje obywatelskie nieposłuszeństwo

– Obecna sytuacja jest tak dramatyczna dla restauratorów, tak niewyjaśniona, tak nieklarowna, i tak osierocona przez państwo, że ja absolutnie rozumiem, że ludzie muszą coś zrobić, żeby rząd zaczął myśleć o ludziach – skomentowała Gessler przed kamerami TVN24, a film z tej wypowiedzi zamieściła na Instagramie.

A jak wyglądało otwarcie restauracji, interwencja służb, co sądzą o wszystkim goście i właściciele – w poniższym reportażu „Tygodnika Podhalańskiego”.