Semeniuk informuje kiedy nastąpi koniec lockdownu. Wiceminister rozwoju twierdzi, że resort jest adwokatem przedsiębiorców

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk była gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Polityk odniosła się m.in. do zapowiedzi masowego otwierania biznesów przez przedsiębiorców na skraju bankructwa. Mówiła też, kiedy zakończy się lockdown.

Na antenie padło pytanie o brak wsparcia z pieniędzy podatników dla tych przedsiębiorców, którzy – pomimo bezprawnych koronarestrykcji – otworzą swoje biznesy. – My nie straszymy, chciałam podziękować przedsiębiorcom (…) To opozycja straszy – grzmiała Semeniuk.

Ponadto, w ocenie wiceminister, „wizyty” policji i sanepidu to nie „wlepianie mandatów” – a „dbałością o to, żeby prawo było przestrzegane”. – My, jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jesteśmy adwokatem przedsiębiorców więc tam, gdzie się da, poszerzamy ich możliwości wsparcia – mówiła Semeniuk.

Wiceminister była także dopytywana o to, kiedy ubiegający się o wsparcie przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą liczyć na pierwsze pieniądze. Jak zapewniała polityk, rozporządzenie jest gotowe. Rząd ma się nim jutro zająć. – Mam nadzieję, że w ciągu kilku/kilkunastu dni środki będą na kontach przedsiębiorców – dodała.

Ze słów wiceminister wynika, że złożono przeszło 50 tys. wniosków na małą dotację 5 tys. zł. Jak dodała, jednorazowe wsparcie planowane na listopad zostało przedłużone na grudzień i styczeń. Sporym zainteresowaniem cieszy się dopłata do kosztów stałych pracownika zatrudnionego na umowę o pracę czy umowę zlecenie w wys. 2 tys. zł. – Dialog z przedsiębiorcami funkcjonuje i ma się dobrze – twierdziła wiceminister.

Lockdown

Wiceszefowa resortu rozwoju zapowiedziała też, kiedy skończy się w Polsce lockdown. – Lockdown zakończy się wtedy, kiedy Narodowy Program Szczepień będzie w szerokim procesie, łańcuch europejskich dostaw szczepionek będzie jeszcze bardziej wydajny, kiedy będzie ustabilizowana liczba zachorowań w kraju – przekazała.

Jak mówiła, wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem „będą rekomendowali”, żeby na początku były odmrażane galerie handlowe. Zastrzegła jednak, że ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Na razie na odmrożenie nie ma co liczyć także branża weselna, mimo że Semeniuk „jest osobiście tym tematem bardzo mocno zainteresowana”. Twierdziła, że rząd rozumie skalę problemu, ale „musimy jeszcze chwilę wytrzymać”. Jak dodała, żyjemy w „trybie awaryjnym”.

Semeniuk odniosła się także do ewentualnego otwierania stoków. – Po pierwsze: 10-14 dni od momentu zakończenia ferii na diagnozę sytuacji epidemicznej, po drugie: instrumenty wsparcia dla gmin, dot. obszarów turystycznych, po trzecie: taką decyzję podejmuje Rada Ministrów – mówiła.

Ujawniła też, skąd rząd bierze dane wpływające na decyzje o zamknięciu siłowni i basenów. – Bierzemy to z autopsji, funkcjonowania wirusa, z badań międzynarodowych, doświadczenia rady epidemicznej przy premierze – wyliczała.

Źródło: Radio ZET