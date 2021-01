Szokujące doniesienia z Izraela. Przypadki paraliżu twarzy u zaszczepionych

Co najmniej 13 osób doznało w Izraelu paraliżu twarzy po przyjęciu szczepionki Pfizera. Prawdopodobnie takich przypadków jest znacznie więcej.

W Izraelu, który jako pierwszy w świecie rozpoczął masowe szczepienia, specyfik Pfizera i BionTechu przyjęło już ponad 20 procent populacji. Coraz częściej jednak pojawiają się doniesienia o dolegliwych skutkach ubocznych szczepień.

U co najmniej 13 osób wystąpił paraliż twarzy – informuje Ynet jeden z największych izraelskich portali informacyjnych i platforma dziennika „Yedioth Ahronot”. Portal powołuje się na informacje z Ministerstwa Zdrowia.

Na razie nie podano czy dolegliwość utrzymuje się czy mija. Ministerstwo Zdrowia bada związki pomiędzy szczepieniem a dolegliwościami.

Niepokojące informacje przychodzą z Norwegii. Tam po przyjęciu szczepień zmarło 29 osób. Jak podaje Norweska Agencja Leków w 13 przypadkach odkryto związek pomiędzy szczepieniem a zgonem. Wszyscy zmarli przyjęli też szczepionkę Pfizera i BionTechu.

Norweski Instytut Zdrowie Publicznego (NIZP) podaje, że szczepienie przeciwko COVID-19 osób starszych i chorych może być bardzo ryzykowne. Dotychczas w Norwegii zaszczepiono blisko 50 tysięcy osób. W pierwszej grupie szczepionych są osoby najstarsze.

NIZP bada teraz, czy aby taki model szczepień nie jest zbyt ryzykowny, bo to właśnie najstarsi są najbardziej narażeni na ciężkie powikłania. Co więcej, do tej pory uważano, że narażone są osoby powyżej 80 roku życia. Teraz „barierę ryzyka” obniżono do 75 lat.