Zaczyna się kult jednostki i lanie wazeliny. Portrety Bidena i Harris przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Napis „Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN!”, flagi USA i wielkoformatowe zdjęcia prezydenta elekta Joe Bidena oraz wiceprezydent Kamali Harris powieszono we wtorek przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rzeczniczka prasowa marszałka województwa wielkopolskiego Anna Parzyńska-Paschke poinformowała w komunikacie, że „w przeddzień zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. przywódcę Stanów Zjednoczonych, przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pojawiła się okolicznościowa ekspozycja, ukazująca wizerunki prezydenta elekta oraz przyszłej wiceprezydentki Kamali Harris w otoczeniu dwóch amerykańskich flag z życzeniami: Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN!”.

– Ekspozycja będzie zdobić urząd przez miesiąc – dodała rzeczniczka.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak stwierdził , że prezydent USA jest najbardziej obserwowanym politykiem na świecie, a jego wizerunek silnie na ten świat oddziałuje.

– Nie jest obojętne, jaki jest ten wizerunek – czy to odpowiedzialny polityk, przywiązany do demokratycznych wartości, konsekwentnie stający w obronie praworządności i praw obywatelskich, czy zapatrzony w siebie narcyz, przeświadczony o swojej nieomylności i prawie do narzucania swojej woli wszystkim innym – zaznaczył Woźniak.

Marszałek podkreślił, że „z radością i nadzieją” wita inaugurację kadencji prezydenta Joe Bidena. – Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego wzorcem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach – ocenił samorządowiec.

– My, w Wielkopolsce, bardzo cenimy sobie odpowiedzialność, poszanowanie wartości i przewidywalność w polityce, bo są one fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju. Mam ogromną nadzieję, że prezydent Joe Biden i Kamala Harris jako wiceprezydentka, szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych i całego świata, poprowadzą swoją kadencję i dadzą dowody na to, że świat nie musi pogrążać się w otchłani populizmu, hejtu i chaosu – przyznał Woźniak.

Polityk PO Woźniak wylewając te pokłady wazeliny nie ma pojęcia o czym mówi. Biden to pogrążający się w demencji, skorumpowany starzec, który karierę rozpoczynał w epoce wczesnego Gierka. 60-letni Woźniak był wtedy jeszcze dzieckiem. Jako wiceprezydent zasłynął tylko z tego, że zabierał swego syna nałogowego narkomana na wizyty zagraniczne, gdzie ten załatwiał sobie gigantyczne kontrakty. Tak było m.in na Ukrainie gdzie Hunter Biden zasiadał w Radzie Dyrektorów największej ukraińskiej firmy paliwowej – Burisma. Gdy Prokurator Generalny wszczął śledztwo w sprawie korupcji, Biden wiceprezydent w brutalny sposób wymusił jego dymisję grożąc, że Ukraina nie dostanie kredytu od Stanów Zjednoczonych.

Po wizycie w Chinach, chińskie firmy wpłaciły miliard dolarów na fundusz inwestycyjny jego syna Huntera Bidena. Zwyczajowa prowizja za prowadzenie to ok 2 procent, więc syn wiceprezydenta zgarniał 20 milionów dolarów rocznie.

Lista skandali obyczajowych i korupcyjnych ciągnących się za Joe Bidenem jest długa jak płynąca przez Poznań Warta i ślad po wazelinie ulewającej się Woźniakowi. Dość powiedzieć, że jak podsumował dziennik „New York Post” członkowie jego rodziny – córka, siostrzenica, syn i brat aż 9 razy unikali więzienia za kradzieże, awantury, czy prowadzenie pod wpływem. Rodzinie Bidena, który od 1973 roku był senatorem, a potem wiceprezydentem u Obamy nie spadł z głowy włos. O dziwnych skłonnościach do dzieci samego Bidena huczy cała Ameryka

Dla lewicy każdy, nawet nikczemny człowiek może stać się bohaterem. Nie ma żadnych zasad, istotna jest tylko polityka.