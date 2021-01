Lewicowi szaleńcy w natarciu. Demokraci chcą pełnej cenzury i traktowania mediów konserwatywnych, jak terrorystów

Demokraci i pracujące dla nich media chcą całkowitego zaprowadzenia cenzury w Stanach Zjednoczonych i publicznego ostracyzmu wobec zwolenników Trumpa. Czołowy analityk CNN chce, by firmy telekomunikacyjne odcięły możliwość nadawania konserwatywnym stacjom.

Głosy wzywające do powszechnego zaprowadzenia cenzury i całkowitego zdławienia wolności słowa są coraz powszechniejsze wśród Demokratów i mediów. Maxx Boot, jeden z czołowych analityków CNN, i zawzięty przeciwnik Trumpa uważa, że konserwatywni nadawcy powinni być potraktowani, jak organizacje terrorystyczne, które nawołują do stosowania przemocy.

„Istnieje cała infrastruktura podżegania, która pozostanie nietknięta nawet po odejściu Trumpa” – pisze Boot w artykule w „Washington Post”. „Tak jak w przypadku zagranicznych grup terrorystycznych, tak samo jest z terrorystami krajowymi: musimy zablokować wpływy osób, które radykalizują ludzi i kierują ich na szlak prowadzący do przemocy i rozruchów”.

Boot wychwala firmy internetowe zaprowadzające cenzurę i blokujące głosy prawicy i konserwatystów. „Każdy, kto ceni naszą demokrację, powinien być wdzięczny kierownictwu Facebooka, Twittera i innych serwisów społecznościowych za ich na nowo odkryte poczucie społecznej odpowiedzialności” – czytamy w artykule. „Powinniśmy oczekiwać co najmniej takiego samego poziomu odpowiedzialności od nadawców – w szczególności od Fox News, który ma największy zasięg po prawej stronie”.

I dalej Boot domaga się, by firmy będące właścicielami News Corporation, i jej siostrzanej firmy Fox Corporation, wprowadziły cenzorski zapis na informowanie o nieprawidłowościach wyborczych. Analityk CNN pisze, że jeśli tego odmówią to wielkie firmy telekomunikacyjne powinny całkowicie zablokować im możliwość nadawania.

„Jeśli oni nie chcą słuchać, to duże firmy kablowe, takie jak Comcast i Charter Spectrum, które dystrybuują Fox News i zapewniają większość ich przychodów w postaci opłat użytkowników, muszą wkroczyć i wyrzucić Fox News z platform” – pisze Boot. Dalej wspomina także o takich niezależnych nadawcach, jak One America News i Newsmax, które też powinny zostać usunięte z platform nadawczych. Boot chce, by w administracji Bidena zajęła się tym Federal Communications Commission (FCC) – Federalna Komisja Komunikacyjna.

Wcześniej w swoich artykułach „Washington Post” porównał tych, którzy mówią o fałszerstwach wyborczych do tych, którzy zaprzeczają Holocaustowi. Stwierdził, że odmówi łamów, wywiadów etc wszystkim politykom, którzy będą kwestionować wybory.

Głosy wzywające do zaprowadzenia cenzury stały się już całkiem powszechne. Równolegle trwa także „polowanie na czarownice”. Antytrumpowska organizacja Lincoln Project już zapowiada, że tworzy bazę danych urzędników i innych pracowników administracji Trumpa, by „pociągnąć ich do odpowiedzialności.” Magazyn „Forbes” ostrzega firmy przed zatrudnianiem ludzi, którzy odpowiadali za komunikację w administracji Trumpa. Randall Lane, jeden szefów magazynu napisał, iż firmy, które zatrudnią ich będą traktowane tak jakby „rozpowszechniały kłamstwa”.

Nie ma wątpliwości, że Demokraci, media i wielkie korporacje prowadzą Stany Zjednoczone w kierunku autorytarnej dystopii i to w tempie, którego nikt wcześniej sobie nie wyobrażał.