Poddańcza i służalcza mentalność PO, PSL i SLD. Chcą by Sejm złożył hołd nowemu prezydentowi Bidenowi

Wicemarszałkowie Sejmu chcą specjalnej uchwały izby z powodu zaprzysiężenia Joe Bidena na nowego prezydenta USA. Projekt odrzucił w prezydium PiS.

Nie ma zwyczaju, by Sejm podejmował uchwały, dotyczące wyboru prezydenta innego państwa – tak wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki skomentował sprzeciw PiS wobec zgłoszonego przez posłów opozycji projektu uchwały z okazji objęcia urzędu prezydenta USA przez Joe Bidena.

Dodał, że z tego co wie, marszałek Sejmu Elżbieta Witek „wysyła list do swojej odpowiedniczki w Stanach Zjednoczonych (przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi )”. – I to wydaje mi się jest, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne, właściwą drogą – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) napisał w środę na Twitterze, że zgłoszony przez niego, a także dwoje innych wicemarszałków Sejmu: Małgorzatę Kidawę-Błońską (KO) i Włodzimierza Czarzastego (Lewica) projekt „uchwały z okazji objęcia urzędu Prezydenta USA przez Joe Bidena odrzucony na Prezydium Sejmu większością PiS”. „Czyżby władza zamierzała do ochłodzenia stosunków polsko-amerykańskich?” – dodał Zgorzelski.

Zamieścił też tekst projektu hołdu. Napisano w nim, że Joe Biden obejmuje urząd prezydenta USA w niełatwej chwili. „Jego kraj jest podzielony, ale obywatele nadal wierzą w siłę amerykańskiej demokracji. Jej fundamentem jest zapisana w konstytucji USA zasada trójpodziału władzy, która świadczy o sile i niepodważalności systemu działającego już od ponad dwustu lat” – głosi projekt.

Napisano w nim, że „silna, odporna na populizm demokracja jest gwarancją podstawowych praw obywatelskich i rządów prawa”. „Wpisana w nią zasada praworządności jest kluczem do właściwego kształtu państwowości, do społeczeństwa obywatelskiego, do wspólnoty, w której nie stanowi się podziałów, ale działa się wspólnie dla dobra państwa” – czytamy w projekcie.

I kolejne litry wazeliny: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa polski rząd do budowy partnerskich relacji z nową administracją Joe Bidena. Stoimy przed wyzwaniami, które są wspólne dla całego demokratycznego świata. Administracja amerykańska winna znaleźć wsparcie w szczególności w kwestiach wzmacniania współpracy z Unią Europejską, stabilności Paktu Północnoatlantyckiego, budowania jedności Zachodu, walki ze zmianami klimatycznymi oraz gwarancji dla poszanowania praw człowieka i tolerancji ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa, wolności mediów i prawa do wyboru własnego stylu życia” – głosi projekt uchwały.

W psychologii w podobnych sytuacjach takie wzmożenie gorliwości i ślepego zachwytu określa się mianem przeniesienia. PSL PO I Lewicy zdaje się jakby to sami wygrali wybory w USA i symbolicznie pokonali PiS. Akcja opozycji w Sejmie to kolejny przykład wiernopoddańczej mentalności, skłonności do podlizywania się, budowania kultu jednostki.

Jako pierwszy gorliwy wazeliniarz wyrwał się marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu stanęły portrety Joe Biden i Kamali Harris.

Marszałek Terlecki ma rację – nigdy Sejm nie podejmował takiej uchwały. Podobnie Izba Reprezentantów nigdy nie uchwalał niczego tylko z powodu tego, że ktoś w Polsce został prezydentem. Czołówka opozycji nigdy nie zrozumie tego dlaczego nie warto płaszczyć się przed innym rządami.