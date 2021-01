Masowe protesty w Rosji w obronie Aleksieja Nawalnego. Gorąco na Syberii – doszło do starć z policją [VIDEO]

Tysiące protestujących wyszło na ulice Chabarowska, Ułan Ude, Nowosybirska i Barnaułu – podał portal. Powołał się na dane swoich korespondentów i rozmówców w regionach Federacji Rosyjskiej. MBCh Media to portal związany z byłym szefem koncernu Jukos, Michaiłem Chodorkowskim.

W sieci pojawiły się nagrania starć z policją:

Protests across Russia today in support of @Navalny

Video: dispersal of demonstration in Vladivostok https://t.co/aSVOpRHsFd via @OvdInfo #Russia pic.twitter.com/0orLmix5T7

— Liveuamap (@Liveuamap) January 23, 2021