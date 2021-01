„Putin złodziej!” Ludzie przestali bać się kremlowskiej władzy. Masowe protesty w całej Rosji [FOTO/VIDEO/MAPA]

W sobotę rano rozpoczęły się protesty we wschodniej części Federacji Rosyjskie. Początkowo ludzie zaczęli gromadzić się na ulicach Władywostoku, później w innych miastach, a fala demonstracji zaczęła przetaczać się w kierunku zachodnim. Już wczesnym popołudniem Rosjanie zaczęli gromadzić się w centrum Moskwy i w Petersburgu. Aresztowana została żona opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który sam przebywa w areszcie.

Setki ludzi zostało aresztowanych na wiecach w całej Rosji. Demonstracje odbywają się wbrew władzom i, w niektórych przypadkach, przy ekstremalnie niskich temperaturach.

Według OVD-Info, niezależnej strony monitorującej aresztowania, do wczesnego wieczora w sobotę czasu moskiewskiego zatrzymano około 1500 osób.

Demonstracje rozpoczęły się w rosyjskim mieście Władywostok na dalekim wschodzie i w miarę upływu dnia rozprzestrzeniły się na zachód.

Multiple protest actions anticipated across Russia today. The first one started in the city of Vladivostok, Far East a few hours ago.https://t.co/2sP11oiiTc — Status-6 (@Archer83Able) January 23, 2021

Zwolennicy Nawalnego zapowiedzieli w piątek, że planują protesty w 90 miastach.

Filmy opublikowane w mediach społecznościowych ukazuję tłumy ludzi zgromadzonych we Władywostoku i wielu miastach na Syberii i centralnej Rosji.

Ludzie pojawili się m.in. na ulicach Jekaterynburga, Permu, Petersburga, Archanielska czy Wołgogradu.

Wyraźnie widać, że zatrzymanie Nawalnego było dla Rosjan tylko katalizatorem do pokazania niezadowolenia z rządów Putina. Na protestach przeważają hasła: Putin odejdź, Putin złodziej, wolna Rosja, wolność. Okrzyki wzywające do uwolnienia Nawalnego są bardzo rzadkie.

Perm. People are shouting "Putin is a thief."https://t.co/UC2TYHfMCD — Status-6 (@Archer83Able) January 23, 2021

Protest against the Russian authorities in the city of Arkhangelsk. https://t.co/kXLnNvIJuK — Status-6 (@Archer83Able) January 23, 2021

В Чите люди аплодируют полицейским за отказ разгонять митинг pic.twitter.com/2lcLfnJ3yi — ⛩️остороннний (@Sevatar9) January 23, 2021

Na jednym z nagrań widać ludzi gromadzących się w Jakucku, gdzie są – 53 stopnie Celsjusza czy Jakutii, gdzie termometry wskazywały – 50 st. C.

@ioannZH shares photo of Navalny protest in Yakutia, where its -50 c pic.twitter.com/MUq0ZEkwXe — Jake Rudnitsky (@Rudnit) January 23, 2021

Wczesnym popołudniem tłumy ludzi zaczęły gromadzić się na placu Puszkina w centrum Moskwy, gdzie spodziewano się największego protestu. Zostali powitani przez policję.

Dziesiątki protestujących zostało aresztowanych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem protestu.

Moscow. People gathered at the Pushkinskaya Square in support of the oppositionist Alexei Navalny, detained by the Russian authorities on Sunday, currently in arrest. pic.twitter.com/7L1kylTtVy — Status-6 (@Archer83Able) January 23, 2021

Krótko wcześniej również na Instagramie żona Nawalnego Julia zamieściła swoje zdjęcie z demonstracji na placu Puszkina informując, że przyszła na nią i że cieszy się, że protest zgromadził wielu ludzi.

Pół godziny później współpracownicy Nawalnego opublikowali na Twitterze nagranie wideo z zatrzymania. Nawalnej towarzyszył adwokat i na nagraniu słychać jego pytania do policjantów, które oni zignorowali: nie przedstawili się i nie podali powodów zatrzymania.

Protesters pushed a police officer into the snow at the Pushinskaya Square in Moscow.https://t.co/1Gcn1HMsNW pic.twitter.com/L9ZsAojznW — Status-6 (@Archer83Able) January 23, 2021

W centrum Moskwy wciąż trwa demonstracja z udziałem tysięcy ludzi. Policja oszacowała liczbę zgromadzonych na 4 tysiące, niezależne media – na 10-15 tysięcy.

Agencja Reutera poinformowała o 40 tysiącach uczestników. Na placu Puszkina trwają zatrzymania, policja użyła pałek wobec protestujących.

Aktualna mapa protestów w Rosji.

Źródła: NCzas.com, CNN, PAP, Reuters