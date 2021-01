Wolnościowiec kontra rosyjska policja 1:0. Ludzie pomogli [VIDEO]

Obrazki z sobotnich protestów w Rosji zdają się zwiastować, rychłe nadejście wolności w poddanym przez lata Władimirowi Putinowi i jego ludziom kraju. W sieci pojawiły się filmik można interpretować jako symbol nadchodzących przemian.

Scena w Niżnym Nowogrodzie ewidentnie o tym świadczy.

Na filmie widać jak policjanci ciągną po ziemi mężczyznę z flagą Rosji ozdobioną flagą Gadsdena.

Flaga Gadsdena to historyczna flaga amerykańska, która przedstawia ukazanego na żółtym tle, gotowego do ataku, zwiniętego w kłębek grzechotnika pospolitego. Pod wężem umieszczony jest napis DON’T TREAD ON ME („Nie depcz mnie”). Obecnie flaga jest używana przez libertarian na całym świecie.

Rosyjski wolnościowiec nie chciał dać jej sobie wyrwać z rąk i twardo się bronił przed policjantami.

Ludzie widząc co się dzieje, podbiegli i wyszarpali go z rąk funkcjonariuszy.

Uwolniony libertarianin poszedł w swoją stronę, a policjanci musieli uznać wyższość obywateli.

⚡Видео задержаний в Нижнем Новгороде. В руках задержанного флаг русского либертарианства. pic.twitter.com/wcZobCwMUO — Либертарианская партия России | ЛПР (@lpr_tw) January 23, 2021

Wygląda na to, że w Rosji coś się ruszyło. Putin zasnął w kraju, który kontrolował, a obudził się w kraju, który przestał się bać jego twardej pięści.

W sobotę rozpoczęły się na terenie Federacji Rosyjskiej masowe protesty, pod pretekstem obrony aresztowanego opozycjonisty Alieksieja Nawalnego. Wszystko zaczęło się na wschodzie we Władywostoku. Później ludzie zaczęli wychodzić na ulice w innych miastach.

Demonstrantów liczy się w dziesiątkach tysięcy. Późnym popołudniem protesty zaczęły się w centrum Rosji. W piątek zapowiadano, że w akcji udział wezmą obywatele z 90 miast, na terenie całej FR.