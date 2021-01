Spadki PiS-u i PO. Polska 2050 oraz Konfederacja z największymi wzrostami [SONDAŻ]

Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie prowadzi w sondażach poparcia partii politycznych, ale nie może liczyć już na samodzielne rządy. W ciągu ostatniego miesiąca najbardziej zyskały Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie „Wirtualnej Polski”.

PiS oraz Platforma Obywatelska w ciągu ostatniego miesiąca straciły po około 3-4 punkty procentowe poparcia.

Na urzędującą partię władzy obecnie chce głosować 30 proc. respondentów. To spadek o 3,2 pp w stosunku do grudniowego badania IBRIS-u.

Druga niezmiennie jest Platforma Obywatelska, ale jej poparcie spadło już poniżej 20 proc. Obecnie to jedynie 19,6 proc., wobec 23,6 proc. w grudniu.

Na podium znalazła się także Polska 2050. Ruch Hołowni niedługo może wyprzedzić PO. Obecnie na ugrupowanie kręcone przez byłego dziennikarza TVN chce głosować 17,5 proc. respondentów, co oznacza wzrost aż o 8,4 pp.

Konfederacja odzyskuje elektorat

Hołownia swój wynik niemal podwoił, podobnie jak Konfederacja Wolność i Niepodległość. Po fali protestów „Strajku Kobiet”, w badaniach IBRIS-u notowania Konfederacji tąpnęły. Ugrupowanie albo balansowało na granicy progu wyborczego albo w ogóle nie łapało się do Sejmu.

Tym razem na Konfederację głos deklaruje oddać 7,5 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 3 pp. Wygląda więc na to, że Konfederacja odzyskuje elektorat. W innym sondażu, Social Changes dla wpolityce.pl, cieszy się nawet dwucyfrowym wynikiem poparcia.

Pozostając przy sondażu IBRIS-u, do Sejmu weszłyby także Lewica (9,5 proc., wzrost o 0,6 pp.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc., spadek o 1 pp.). 10,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Źródło: wp.pl