Atak nożownika we Frankfurcie. Cztery osoby ranne, w tym trzy ciężko

Mężczyzna zaatakował nożem kilka osób w pobliżu głównego dworca kolejowego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech – poinformowała miejscowa policja. Napastnik ranił cztery osoby – w tym trzy ciężko. Wszystkie one trafiły do szpitali. Motywy sprawcy, który został schwytany, nie są na razie znane.

„Osoba podejrzana o ciężkie zranienie trzech osób została ujęta” – taka informację zamieściła na Twitterze policja we Frankfurcie. Jak wyjaśniono we wpisie, mieszkańcom miasta nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

#Frankfurt #Bahnhofsviertel Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen. Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht keine Gefahr mehr. Weitere Infos folgen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) January 26, 2021

Napastnik napadł na ofiary ok. godz 9 rano. Do ataku doszło przy dworcu kolejowym w dzielnicy Bahnhofsviertel. Sprawca ugodził nożem cztery osoby, z czego trzy ciężko. Wszystkie one trafiły do szpitali.

Motywy ataku pozostają niejasne. Świadkowie wskazują na fakt, że działania nożownika wyglądały na chaotyczne i przypadkowe – być może był pod wpływem narkotyków. Policja rozważa jednak możliwość, iż napastnik znał np. jedną z ofiar – ujawnia dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Terror in #Frankfurt!

Mehrere teils schwer Verletzter durch Messermann, der wahllos auf Passanten einsticht!! Wird wohl ein Nicht-Integrierter "Mann" aus #hessen sein….solange nicht Gegenteiliges berichtet wird.https://t.co/rHDoayqi8Q via @faznet — mario may (@mariomayl) January 26, 2021

Frankfurt am Main: Angriff im Bahnhofsviertel – mehrere Verletzte https://t.co/dxsLggW7tH pic.twitter.com/mfpMJU5LNb — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) January 26, 2021

NCzas/polsatnews.pl