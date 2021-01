Grzegorz Braun OSTRO po spotkaniu w KPRM. „Ofiary Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej”

Wbrew zapewnieniom, operacja szczepień nie jest ani dobrowolna, ani bezpłatna – ocenił uczestnik wtorkowego spotkania w KPRM poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Wskazał, że płatnikiem jest budżet, a różne grupy zawodowe, np. służby mundurowe, zgłaszają presję wywieraną na nich ws. szczepień.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek rano w KPRM z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. W DYSKUSJI uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Konfederację na spotkaniu reprezentowali posłowie Grzegorz Braun oraz Janusz Korwin-Mikke.

„Ta operacja, którą rząd prowadzi, to nie jest, wbrew fałszywym zapewnieniom, ani operacja dobrowolna, ani bezpłatna” – powiedział PAP Grzegorz Braun.

Obywatele słonym płatnikiem

„Budżet państwa, a więc wszyscy obywatele, jest tutaj słonym płatnikiem, a o dobrowolności nie ma mowy, gdy żołnierze, policjanci, medycy i biały personel, i niższy personel medyczny, a także pracownicy służb zgłaszają we wszystkich regionach fakt poddawania ich presji przez przełożonych, przez władzę” – dodał.

Jak zaznaczył Braun, również obecny na spotkaniu poseł Janusz Korwin-Mikke „bardzo racjonalnie zwrócił uwagę, że wszelkiego rodzaju medykamenty powinny po prostu być dostępne w aptekach”.

„Wtedy nie trzeba by ich na koszt obywateli sprowadzać wagonami i prowadzić politycznej kampanii przymuszania kolejnych grup zawodowych i społecznych do tego, by zaakceptowały aplikowanie sobie tych medykamentów, które nie wyszły jeszcze z fazy badawczej” – ocenił.

Przerzucanie odpowiedzialności

Jego zdaniem, producenci szczepionek próbują „przerzucić odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne na rządy” poszczególnych państw.

Braun mówił też, powołując się na „niezależnych uczonych i medyków”, że w przypadku szczepionki przeciw COVID-19 „chodzi raczej o terapię genową”.

Braun podkreślił również, że minister zdrowia Adam Niedzielski „potwierdza, że w jego resorcie gwarantowano na piśmie monopolistyczną pozycję dostawców faworyzowanych przez Unię Europejską”.

Mówił również, że podpisano zobowiązanie, do – jak powiedział – „niepodejmowania negocjacji z alternatywnymi oferentami”. Jego zdaniem, jest to „akt przestępczy” oraz działaniem na szkodę Skarbu Państwa.

Pogląd Brauna na ogłoszoną pandemię

Poseł Konfederacji przedstawił również swoje poglądy na temat ogłoszonej pandemii i polityki rządu wobec niej.

„Przywołałem liczby: 60 tys. Polaków zmarłych w ostatnim kwartale roku 2020 nie w wyniku jakiejkolwiek pandemii, ale w wyniku blokady systemu usług medycznych, systemu opieki zdrowotnej; ludzie niezdiagnozowani na wiosnę, bo utrudniono im bądź uniemożliwiono im kontakt z lekarzem, zamknięto przed nimi przychodnie i szpitale, ci ludzie nieleczeni latem zaczęli umierać jesienią i zimą, statystycznie częściej niż w analogicznych okresach lat minionych” – mówił.

Ocenił, że „są to ofiary nie żadnego wirusa, ale ofiary Mateusza Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej”.

„Druga liczba, 3 mln Polaków, plus minus, pozbawionych wolności bez wyroku sądowego, skierowanych do tak zwanej kwarantanny; bez oskarżenia, bez procesu, na podstawie telefonicznej nominacji z sanepidu. To jest przestępstwo, to jest zbrodnia” – kontynuował polityk.

„Konfederacja zgłasza stanowcze weto, polskie weto, góralskie weto, wobec działań rządu. Konstatujemy niemerytoryczność i nielegalność poczynań Mateusza Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej” – oświadczył.

Źródło: PAP/NCzas