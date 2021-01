Ziemkiewicz: Ratujmy siłownie. To nie jest przyjemność. To jest konieczność! [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz w najnowszym nagraniu odniósł się do skandalicznych słów głównego doradcy premiera ds. mniemanej pandemii prof. Andrzeja Horbana. Publicysta wskazał, że działalność siłowni jest niezbędna dla zdrowia Polaków.

– Kiedy wczoraj zobaczyłem nagranie pana prof. Horbana, który u red. Mazurka pozwala sobie na fanzolenie takich kocopołów totalnych, że „no nie wiem, co się tam czepili tych siłowni, no siłownie, jak ktoś chce to se może w domu poćwiczyć, za parę groszy se kupić hantle”. Para hantli to jest ok. 180 zł. A żeby móc ćwiczyć naprawdę, to trzeba mieć tych hantli dużo w różnych wagomiarach, bo inne do innych mięśni się używa. Ale to pan profesor o tym nie wie. Pan profesor w ogóle o niczym nie wie poza wirusem, nic nie rozumie, nic nie kojarzy i on sobie takie kocopały opowiada, że „no w końcu nikt nie musi ćwiczyć, prawda, bo po co” – mówił Ziemkiewicz.

– Owszem, musi. Osiągnęliśmy coś ważnego, wielkiego po prostu. Udało nam się naprawdę coś zrobić bardzo dobrego w Polsce, że ludzie ruszyli tyłki zza biurek, że ludzie rzeczywiści zaczęli przychodzić do klubów fitness. Rzeczywiście ta branża zaczęła się cieszyć wielkim powodzeniem, bo ludzie zrozumieli, że trzeba prowadzić aktywny tryb życia. Lekarze ich do tego przekonali, a teraz ich lekarze przekonują: „nie, nie, siedźcie na d.” – skwitował publicysta.

🎥 prof. Andrzej #Horban w #RozmowaRMF: Nie wiem, co się wszyscy do tych biednych siłowni przyczepili. Można kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć @RMF24pl pic.twitter.com/qZv1qWo9nb — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) January 25, 2021

– Siłownie są potrzebne nie jako rozrywka. Tego zdaje się nie rozumieją ludzie skupieni na wirusie, skupieni na swojej branży, którzy doradzają politykom i politycy, którzy ich bezmyślnie słuchając nie rozumieją, że ich doradcy mają perspektywę bardzo, bardzo ograniczoną i dlatego chcą cały świat rozwalić, żeby tylko w swojej wąskiej specjalności sukces osiągnąć. Siłownie są takimi miejscami, gdzie ludzie nabierają odporności. I mówię to dlatego, że dla mnie siłownia (…) to nie jest przyjemność. To jest konieczność. To jest terapia. Ja mam cukrzycę. Jak nie będę chodził na siłownię, to mnie ta cukrzyca wykończy, bo aktywność fizyczna znosi efekt insulinoodporności. To powinien wiedzieć każdy lekarz – wskazał Ziemikiewicz.

Jak podkreślił, „większość Polaków ma problemy z kręgosłupem” i to także wymaga ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie i pod okiem trenera.

Ziemkiewicz przywołał także raport branży fitness Europe Active, z którego wynika, że liczba zachorowań w obiektach fitness wyniosła 0,0005 proc.

Źródło: YouTube