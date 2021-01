OSZALELI! Prezes PFR: otwarcie placówek gastronomicznych będzie możliwe w maju. Dlatego nie ma wyjścia, #otwieraMY!

Otwarcie placówek gastronomicznych będzie możliwe w maju, gdy dzięki programowi szczepień zostaną zabezpieczeni seniorzy i osoby najbardziej narażone na zakażenie – powiedział w środę prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia br., do 30 stycznia rząd wprowadził obostrzenia w związku z mniemaną epidemią koronawirusa – m.in. restauracje mogą oficjalnie oferować jedzenie tylko „na wynos”.

Szef PFR, pytany w RMF FM o działalność placówek gastronomicznych i trudności, jakie przeżywają właściciele tych firm, powiedział: „Mamy program szczepień, wydaje się, że takim punktem zwrotnym w czasie tej pandemii z perspektywy tych firm może być maj, bo wydaje się, że do maja mamy szansę zaszczepić wszystkich seniorów, a są to osoby najbardziej narażone na zakażenie i wtedy zniknie ten podstawowy powód do tego, żeby zamykać firmy, starając się obniżyć poziom śmiertelności”. Zaznaczył przy tym, że ten scenariusz jest możliwy, o ile nie ujawnią się nowe ryzyka.

Skoro co i raz padają takie oświadczenia nie dziwi fakt, że Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Otwieramy Gospodarkę”. Ma on odmrozić gospodarkę i sprawić, że zniesione zostaną koronarestrykcje oraz że w przyszłości niemożliwe będzie nakładanie podobnych obostrzeń. Żeby projekt trafił do Sejmu, trzeba zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

Dodajmy, że Polacy mają dość koronareżimu, czyli zamkniętych biznesów, ograniczonych zarobków, braku możliwości normalnego działania. Organizują akcję #otwieraMY. Przedsiębiorcy otwierają swoje interesy w całej Polsce.

Tym bardziej, że ich zamknięcie ma bardzo dyskusyjne podstawy prawne. Oraz pozwala na różnorakie formy działania, które nie naruszają żadnych norm.

NCzas/PAP