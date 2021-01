Budowana przez Francuzów dla Brytyjczyków elektrownia atomowa notuje kolejne opóźnienia

Komunikat w tej sprawie podała firma EDF w środę 27 stycznia. Problemy z tą inwestycją trwają już od dawna i nie są najlepszą reklamą dla francuskiej myśli technicznej dotyczącej energetyki jądrowej. Podobnie było już w przypadku poprzednich konstrukcji zamówionych we Francji przez Londyn. Wtedy tłumaczono to jednak wdrażaniem nowych technologii.

EDF poległ na ogromnym placu budowy dwóch reaktorów EPR w Hinkley Point C w Anglii. Teraz firma tłumaczy kolejne przesunięcie terminów i wzrost kosztów „wpływem pandemii” Covid-19.

W 2016 roku zapowiadano ukończenie inwestycji pod koniec 2025 roku. Teraz jest to czerwiec 2026. Wzrastają też koszty. Miało być 21,5 do 22,5 miliardów funtów szterlingów, będzie od 22 do 23 mld funtów. Już wcześniej ogłoszono ryzyko 15-miesięcznych opóźnień (niezwiązanych z Covid) i przekroczenia kosztów o 700 mln GBP.

Francuzi wygrali przetarg na budowę elektrowni atomowej w październiku 2013. EDF ma postawić dwa reaktory jądrowe EPR na terenie Hinkley Point C, niedaleko Bridgwater, na wybrzeżu Somerset (południowo-zachodnia Anglia).

Nowa elektrownia miała uzupełnić brytyjski park energetyki atomowej, który liczy obecnie 15 reaktorów, reaktorami nowej generacji.

EDF says Covid construction delays mean Hinkley Point C nuclear plant won’t start up til June 2026 (had been due end 2025) & will now cost up to £23bn.

Previously announced risk of (non-Covid-related) 15 month delays & £700m cost overrun remains in addition to that. pic.twitter.com/qwq8cxwFsh

— Emily Gosden (@emilygosden) January 27, 2021