Przedsiębiorcy idą na wojnę z Morawieckim

„Przedsiębiorcy wzywają premiera do pokrycia strat, których przysporzył im lockdown. I zapowiadają pozwy” – podaje „Rzeczpospolita”.

Przedstawiciele polskiego biznesu narzekają na zasady przyznawania pomocy rządowej w ramach rekompensat za zatrzymanie poszczególnych sektorów przez lockdown.

System przyznawania pomocy w przypadku kierowania się kodem PKD ma bardzo dużo niedoskonałości i pomija wiele firm.

– Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, gdy mikroprzesiębiorca prowadzący działalność w galerii handlowej, która została zamknięta, nie ma prawa do wsparcia, bo jego kodu PKD nie ma na liście – tłumaczył „Rzeczpospolitej” Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– A wystarczyłoby ustalić w przepisach, że wsparcie dostaje każdy przedsiębiorca mający umowę najmu powierzchni w galerii handlowej, którego działalność zamroził lockdown – dodał.

Krzysztof Łyszyk, radca prawny i partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy tłumaczył z kolei, że obecne wsparcie dla wielu jest zdecydowanie niewystarczające, dlatego przedsiębiorcy zamierzają walczyć o swoje.

– W najbliższych dniach kilkudziesięciu największych operatorów fitness planuje złożyć w Kancelarii Premiera przedsądowe wezwanie do odmrożenia branży i zawarcia ugody w sprawie pokrycia dotychczasowych szkód – zapowiedział.

Dalej mówił, że „przedsiębiorcy szykują się bowiem do złożenia w sądzie pozwów indywidualnych i grupowego przeciwko państwu o odszkodowanie”. Poszkodowani nie mają pretensji o to, że jest epidemia. Mają za to pretensje o to, że premier Mateusz Morawiecki i jego ludzie nie mają pomysłu jak z tą epidemią walczyć. Wynikiem braku strategii jest obarczenie tej branży ciężarem finansowym.

Przedsiębiorcy mają pełną świadomość, że takie procesy będą trwały długa, szczególnie jeśli sądy, będą chciały poczekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, do którego wpłynął wniosek premiera o zbadanie przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa.

– W naszej opinii istnieje jednak możliwość pominięcia stanowiska sądu konstytucyjnego i do tego będziemy się starali przekonać składy orzekające w poszczególnych sprawach – dodał Łyszyk.

Źródła: „Rzeczpospolita”, „NCzas.com”