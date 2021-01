Lepiej to już było. Bill Gates zapowiada kolejne pandemie i radzi, by przygotować się jak na wojnę

Bill Gates zapowiada, że lekko nie będzie i wieszczy następne mniemane pandemie. W opublikowanym w środę liście oświadczył, że na kolejną zarazę świat musi się przygotować, jak na wojnę. Domniemany filantrop stwierdził również, że każdego roku trzeba zainwestować dziesiątki miliardów dolarów, by ich uniknąć.

Bill i Melinda Gates, jako szefowie swojej Fundacji, co roku publikują list. Tym razem skupili się na mniemanej pandemii i nakreśleniu scenariusza na przyszłość.

Bill Gates podkreślał, że „nie możemy sobie pozwolić na to, by znów dać się zaskoczyć”. „Groźba kolejnej pandemii zawsze będzie wisiała nad naszymi głowami – chyba że świat podejmie kroki, by temu zapobiec” – ocenili w dorocznym liście miliarder i jego żona.

Według Gatesów, sposobem na uniknięcie podobnych problemów jak podczas COVID-19, jest traktowanie mniemanej pandemii tak samo poważnie, jak groźby wojny.

„Powstrzymanie następnej pandemii będzie wymagało wydania dziesiątków miliardów dolarów rocznie – to duża inwestycja, ale pamiętajmy, że szacuje się, że pandemia Covid-19 będzie kosztować świat 28 bilionów dolarów” – czytamy dalej.

„Świat musi wydać miliardy, aby zaoszczędzić biliony (i zapobiec milionom zgonów)” – twierdzą Bill i Melinda Gates.

Po raz pierwszy głośno o globalnej pandemii Bill Gates mówił podczas konferencji TED w 2015 roku. Teraz miliarder opowiada się za utworzeniem zespołu około 3 tys. w pełni wyszkolonych, profesjonalnych „strażaków” pandemicznych, będących w ciągłej gotowości.

W walkę z obecną mniemaną pandemią koroanwirusa Fundacja Billa i Melindy Gatesów „zainwestowała” już 1,75 mld dolarów. Ponadto promuje i finansuje szczepienia w krajach rozwijających się.

Cały list zawierający zarówno fragmenty napisane przez Billa, jak i Melindę, dostępny TUTAJ.

Źródła: gatesnotes.com/nczas.com