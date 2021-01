Mentzen, Dziambor, Berkowicz i inni. Liderzy Konfederacji wspierają akcję #otwieraMY [GALERIA FOTO]

Akcja #otwieraMY zatacza coraz szersze kręgi. Według danych IGGP otworzyło się już 20 tysięcy lokali gastronomicznych, do tego wiele hoteli, a od poniedziałku otwarcie zapowiedziała branża fitness. Odważnych przedsiębiorców wspierają posłowie Konfederacji.

Bezprawne obostrzenia rządu Mateusza Morawieckiego, których przedłużenie co dwa tygodnie ogłasza minister zdrowia Adam Niedzielski doprowadzają polskich przedsiębiorców do rozpaczy.

Wielu z nich nie może już dłużej czekać i aby przetrwać postanowili się otworzyć. Samych lokali gastronomicznych otworzyło się w Polsce około 20 tysięcy. Akcję aktywnie wspierają posłowie Konfederacji.

Otwieramy Gospodarkę

Konfederacja zaprezentowała w mijającym tygodniu obywatelski projekt ustawy pod hasłem „otwieramy gospodarkę”, pod którym ma zamiar zebrać 100 tysięcy podpisów. Projekt będzie przedstawiał w Sejmie Sławomir Mentzen.

– Gdy prawie rok temu Sejm ogromną większością głosów przyjmował pierwszą ustawę covidową, Konfederacja była przeciw. Baliśmy się tego, że rząd będzie nadużywał ogromnej władzy, którą przyznał sobie na mocy tej ustawy. Z perspektywy roku muszę powiedzieć, że rzeczywistość przerosła nasze najgorsze oczekiwania – mówił podczas konferencji prasowej Mentzen.

Jak dodał, „czas powiedzieć, że ten cyrk należy zakończyć”.

Zrzutka na pomoc prawną

Z kolei Kongres Polskiego Biznesu, którego założycielami są liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen oraz Marcin Sypniewski, zorganizował zrzutkę na pomoc prawną dla tych, którzy zdecydują się otworzyć.

– Przedsiębiorcy, którzy otwierają firmy przywracają praworządność, wbrew anarchii i bezprawiu rządu. Wspierajmy ich wspólnie. Jeżeli nie dojdzie do masowego obywatelskiego nieposłuszeństwa i gromadnego otwierania przedsiębiorstw, to ta władza nie odpuści – czytamy na stronie organizowanej zrzutki.

W sumie zebrano już 118 tysięcy, czyli więcej od oczekiwanych 100 tysięcy złotych. Dzięki zebranym pieniądzom Kongres Polskiego Biznesu zapewni pomoc prawną tym, którzy otwierają biznes pomimo lockdownu.

– Zachęcam przedsiębiorców do otwierania się. Te zakazy są nielegalne, sądy uchylają kary z Sanepidu. Kontaktujcie się z Kongres Polskiego Biznesu, oferujemy darmową pomoc prawną dla otwierających się przedsiębiorców – pisał na Facebooku Mentzen.

Mentzen, Dziambor, Berkowicz

Wizytami w otwieranych lokalach chwalą się w mediach społecznościowych także politycy Konfederacji. Zachęcają oni także do podobnego działania innych.

– Żeby dołączyć się do walki o wolność i o normalne życie, wystarczy iść do knajpy na pizzę i piwo. Jeszcze nigdy dołączenie do ruchu oporu przeciwko opresyjnej władzy nie było tak proste, jeszcze nigdy nie wiązało się z tak śmiesznymi konsekwencjami – pisał Mentzen.

Wizytami w otwartych lokalach pochwalił się poseł Artur Dziambor. – Kolejna wizyta w otwartym pubie. Tym razem Gdańsk. Właściciel prosił by nie podawać nazwy. Nie chce nadmiernego rozgłosu. Ale powiem Wam, że dobre piwo jest – napisał na Instagramie, załączając zdjęcie „piwa Mentzen”.

https://www.instagram.com/p/CKj5RGXhAdu/

Później udostępnił też zdjęcie z otwartej siłowni.

https://www.instagram.com/p/CKmdAyvhwpc/

Swoją wizytą w otwartym lokalu „Tesone” w Krakowie pochwalił się także poseł Konrad Berkowicz. – Wszystko jest w porządku, bo oczywiście restauracja nie przyjmuje klientów, bo nie może, tylko zatrudnia testerów, którzy na umowę o dzieło testują dania – tłumaczył.

Wieczór spędzamy w pierwszej, z powodzeniem otwartej od 30 października (!) krakowskiej restauracji „Tesone”. Załapaliśmy się nawet na interwencję policji, których było już kilkanaście – żadna nie zakończyła się karą. Jak to możliwe? Posłuchajcie! pic.twitter.com/5YtFE8I7uG — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) January 13, 2021

Wizytą w otwartym lokalu pochwalił się też poseł Robert Winnicki. – Pan Arkadiusz (pierwszy z lewej) zatrudnia 20 osób. Stworzył od podstaw nie tylko kawiarnię w Białymstoku ale i własną, małą palarnię kawy w Łapach. Co miesiąc ma ponad 100 tys. kosztów. W poniedziałek otworzył lokal bo długi narastają, nie chce zwalniać pracowników. Wspieramy! – napisał.

Pan Arkadiusz (pierwszy z lewej) zatrudnia 20 osób. Stworzył od podstaw nie tylko kawiarnię w Białymstoku ale i własną, małą palarnię kawy w Łapach. Co miesiąc ma ponad 100 tys. kosztów. W poniedziałek otworzył lokal bo długi narastają, nie chce zwalniać pracowników. Wspieramy! pic.twitter.com/KeU714GnU6 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) January 27, 2021

Wizytami w otwartych lokalach pochwalili się też mniej znani lokalni działacze Konfederacji. Oczywiście zachęcamy wszystkich państwa do wspierania przedsiębiorców, którzy się otworzyli. Zachęcamy też do płacenia gotówką, w razie zajęcia konta przedsiębiorcy przez sanepid.