Powstanie nowe koło w Sejmie. Liderem Paweł Kukiz

W poniedziałek w Sejmie złożone zostaną dokumenty rejestrujące koło Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia – mówi PAP jego przewodniczący Paweł Kukiz. Jak dodał, nazwa ma podkreślać idee, które są dla jego posłów ważne.

PAP: W poniedziałek rejestrujecie państwo sejmowe koło. Oprócz pana będzie w nim były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Paweł Szramka, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, czyli osoby związane z Kukiz’15. Skąd w nazwie „Demokracja Bezpośrednia”?

Paweł Kukiz: To jest spójne z ideami, z którymi przyszliśmy w 2015 roku do Sejmu, czyli zwiększenia udziału obywateli we władzach, czy pozyskanie przez obywateli instrumentów do kontroli nad władzę poprzez zmianę ordynacji, referenda czy wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju. To są te podstawowe rzeczy, o które będę walczył.

PAP: Ale już istnieje taka partia Demokracja Bezpośrednia…

P.K.: Rozmawialiśmy z nimi i mamy zezwolenie na piśmie do używania tej nazwy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli również reprezentować idee partii Demokracja Bezpośrednia w Sejmie i reprezentować te organizacje, których najważniejszymi celami jest zmiana ustroju i uzyskanie przez obywateli kontroli nad władzą w trakcie kadencji.

PAP: Koło będzie liczyło pięć osób, czyli za mało, aby złożyć własny projekt ustawy. Na kogo będziecie wówczas liczyć?

P.K.: Będziemy rozmawiać z każdym, kto zechce poprzeć projekt. Będziemy rozmawiać z SLD, z PiS-em, z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Platformą Obywatelską.

