Bill Gates – zakup ziemi i zasłanianie Słońca. Popularny bloger twierdzi, że bogacz chce wywołać klęskę nieurodzaju

Popularny bloger Cezary Pyszny Spamblog w najnowszym wpisie dzieli się z czytelnikami swoją teorią dotyczącą zamiarów Billa Gatesa.

„Coś wam opowiem. Pan Bill Gates to gość, który się w tańcu nie pierniczy. Na przykład został największym w USA posiadaczem ziem uprawnych – ma ich pi razy oko 100 000 hektarów, czyli 1000 km kwadratowych. Kto bogatemu zabroni? Nikt” – przypomina na swoim Facebooku bloger.

O sprawie pisaliśmy również na NCzas – więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że bogaci ludzie skupują ziemię. Jak kogoś stać, to niech skupuje co zechce. Cezary Pyszny zdaje się jednak twierdzić, że miliarder ma niecne zamiary. Wywnioskował tak z innych poczynań Gatesa:

„Pan Bill Gates wpadł też na świetny pomysł walki z globalnym ociepleniem. Postanowił bowiem rozpylić w atmosferze pył, który ograniczy docieranie do ziemi promieni słonecznych. Dobrze czytacie, pan Gates chce zasłonić słońce” – czytamy we wpisie.

No i co w związku z tym? Sam pomysł już brzmi tak, jakby był autorstwa jakieś szwarccharakteru z filmów o Jamesie Bondzie. Według blogera Gates może chcieć doprowadzić do klęski żywiołowej:

„Jeśli potraficie dodawać na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej, to w tym miejscu może się w was zrodzić podejrzenie, że panu Gatesowi może chodzić nie tyle o walkę z globalnym ociepleniem, co o spowodowanie klęski nieurodzaju na jakimś znacznym obszarze i tym samym wywołanie klęski głodu. Mając 100 tysięcy hektarów ziemi uprawnej można spokojnie zaspokoić znaczne zapotrzebowanie na żywność, dyktując ceny z sufitu.”

Pyszny przypomina też, że „pan Gates ma też spółkę rozwijającą technologię niewielkich reaktorów atomowych niezależnych od klimatu – w przeciwieństwie do OZE”.

Z całym wpisem można zapoznać się poniżej: