Wystarczy, że przybrana mamusia jest ważna. Pasierbica wiceprezydent Kamali Harris zostanie modelką jednej z najsłynniejszych agencji [FOTO]

Ella Emhoff, pasierbica wiceprezydent Harris, podpisała kontrakt z jedną z najbardziej prestiżowych agencji modelek na świecie. 21-latka zachwyciła szefów agencji podczas inauguracji prezydenta Bidena.

Ella jest córką aktualnego męża Kamali Harris Douglasa Emhoffa i jego byłej żony, producentki filmowej Kerstin. Pasierbica Harris wpadła w oko szefom agencji modelek IMG Models, kiedy zaczęła rozwijać się kariera polityczna byłej senator, a teraz wiceprezydent. IMG Models to jedna z najbardziej prestiżowych agencji na świecie. Współpracowały z nią m.in. Gigi Hadid, Kate Moss, Gisele Bundchen i Alek Wek. Do podpisania kontraktu doszło po inauguracji Bidena, na której pojawiła się Ella Emhoff.

21-letnia studentka sztuki Parsons School of Design w Nowym Jorku ma 18 tatuaży, z których część miała zrobić sama. Emhoff wydziergała sobie m.in. krowę, jajka, boczek wędzony, czy wazon. O urodzie kobiet się nie dyskutuje, więc i my nie będziemy tego robić.

Samo określenie model/modelka oznacza nie tylko jakiś rodzaj np. samochodu, ale też wzór – coś, kogoś do naśladowania. W takim kontekście określa się też kobiety, które prezentują stroje, kosmetyki, makijaże etc. – budzą one podziw i mają naśladowczynie. Bardzo możliwe, że i Emhoff takie będzie miała. Wytatuują sobie np. świnię, kiełbasę, albo ziemniaki.