Nie ma takiego luzowania koronarestrykcji. Ze stron rządowych zniknęły „progi etapów zasad bezpieczeństwa”

Zgodnie ze wskaźnikami podawanymi przez rząd od końca grudnia Polska powinna znajdować się w „żółtej strefie”. Jednak zamiast tego Polacy dostali „narodową kwarantannę”. Teraz „ważne informacje” o COVID przedstawiające zależność pomiędzy liczbą zachorowań a wprowadzeniem czerwonej, żółtej lub zielonej strefy zniknęły ze stron rządowych.

Mimo że zgodnie ze wskaźnikami, Polska powinna znajdować się w żółtej strefie, rządzący jej nie ogłosili.

– Niestety wiemy, że osoby, które spędzały święta, później Sylwestra, w mniejszych liczbach chcą się testować. W związku z tym dzisiaj być może nie wyłapujemy wszystkich zakażonych i dlatego te 5 tysięcy osób nie jest liczbą, która w pełni oddaje obraz dzisiejszej epidemii – twierdził na początku stycznia Mateusz Morawiecki.

Liczba zachorowań wciąż jest niska, ale Polska pozostaje w przedłużonym co najmniej do 14 lutego „etapie odpowiedzialności”. W praktyce oznacza to po prostu lockdown.

Co więcej, ze stron rządowych zniknęły „progi etapów zasad bezpieczeństwa”, czyli tabela z informacjami dotyczącymi wdrażania kolejnych etapów ograniczeń, zależnie od średniej liczby potwierdzonych zachorowań tygodniowo.

Wciąż jednak można je znaleźć na Facebooku Kancelarii Premiera. Jasno natomiast wskazano, że obecne koronarestrykcje obowiązują „do odwołania”.

„Oczywiście strona została usunięta, także zostaniemy przekierowani na stronę główną. Osobiście wolałbym błąd 404, ale to już kwestia gustu” – wskazał jeden z użytkowników Wykopu.

Źródła: wykop.pl/gov.pl/Facebook/nczas.com