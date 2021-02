Sutkowski vs. Sutkowski. Lockdown? „Jestem przeciwko lockdownowi. Jestem zwolennikiem bardzo ostrych lockdownów”

Pod koniec października dr Paweł Basiukiewicz oraz Rzecznik Prasowy Kolegium Polskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski gościli na antenie Polsat News. Wówczas drugi z lekarzy twierdził, że jest „przeciwko lockdownowi”. Teraz najwyraźniej radykalnie zmienił zdanie.

– Nie ma żadnych danych naukowych, które by uzasadniały wprowadzenie lockdownu i tych wszystkich dramatycznych, barbarzyńskich wręcz metod, które polegały na rozpadzie, rozprzęganiu interakcji społecznych. Cena, jaką będziemy płacić jest przepotworna, rachunek jeszcze nie został wystawiony – wskazywał w październiku dr Paweł Basiukiewicz.

– Nie ma na to żadnych danych naukowych, że lockdown i dystansowanie społeczne jest w efekcie opłacalne – dodał.

Dopytywany, czy „dystans, dezynfekcja, maski” to droga donikąd, dr Basiukiewicz stwierdził, że „wydaje mu się, że może tak być”. – Było takie hasło w marcu: „Spłaszczamy krzywą”. (…) Nie było obietnicy, że komukolwiek uratujemy życie. Spłaszczaliśmy krzywą zachorowań, żeby zachować drożność systemu opieki zdrowotnej dla osób z dolegliwościami non-Covid, a stało się dokładnie odwrotnie. Ludzie z non-Covid nie trafiali do szpitala, umierali w domach albo umierali w szpitalu na choroby, które potrafimy doskonale leczyć, np. zawał serca – podkreślił.

Do tych słów odniósł się rzecznik KLR. – Ja jestem też przeciwko lockdownowi rozumianemu, jako całkowite zamrożenie interakcji społecznych, gospodarki, medycyny niecovidowej. Ale dystans, dezynfekcja, maski to nie równa się lockdown. To są pewne zalecenia sanitarne, które należy wdrażać przy chorobie zakaźnej. Ja bym tutaj tego akurat bronił w sposób zdecydowany w takim momencie jak pandemia – mówił pod koniec października ubiegłego roku dr Michał Sutkowski.

Jednak już kilka miesięcy później radykalnie zmienił zdanie. 30 stycznia na antenie Polskiego Radia stwierdził bowiem, że „wielokrotnie mówił, że jest zwolennikiem bardzo ostrych lockdownów”.

– Wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem bardzo ostrych lockdownów, po których byśmy wychodzili z jasnym przekazem, mądrzejsi, z pewną nową, wyższą kulturą epidemiczną – stwierdził lekarz.

Źródła: Polsat News/PR24/Twitter