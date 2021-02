Jeden sensowny pomysł Platformy – likwidacja TVP. Resztę szkoda nawet komentować

Platforma Obywatelska, pozostając w permanentnym kryzysie, stara się ściągnąć na siebie uwagę wyborców. Dziś liderzy PO przedstawili nowe postulaty, które w większości są niewarte komentarza. Znalazł się jednak jeden sensowny – likwidacja TVP.

Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV – to propozycja, którą przedstawił wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas sobotniej konferencji w Józefowie pod Warszawą Trzaskowski przekonywał, że partii politycznych nie należy dzielić na partie prawicowe czy lewicowe, a linia podziału jest dziś inna.

– I my oczywiście wybieramy prawdę. I pamiętacie jak w kampanii wyborczej mówiliśmy jasno o tym, by zlikwidować TVP Info, abonament RTV. Już dość tej fabryki kłamstwa i manipulacji, przecież to ma wpływ na nas wszystkich – szczucie Polaków na Polaków, przez cały czas manipulacja. Tego nie może być, mamy tego dosyć. I dlatego już w poniedziałek zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu, bo wybieramy prawdę i równe warunki w wyborach” – oświadczył słusznie Trzaskowski.

Oczywiście jest w tym spora doza populizmu, bo taka ustawa nigdy nie przejdzie pod rządami PiS, ale sam pomysł jest słuszny.

Następne postulaty, to już czysty lewicowy bełkot. Platforma naprawdę daleko odeszła od swoich konserwatywno-liberalnych korzeni i teraz bliżej jej do Wiosny Biedronia, niż do tego czym z założenia miała być

Trzaskowski podkreślał, że PO proponuje zagwarantowanie praw mniejszościom oraz rozdział państwa i Kościoła. Przypomniał, że PO już wcześniej deklarowała chęć zlikwidowania Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym, i prezentowała gotowy projekt, który tego dotyczy.

Pojawiły się też postulaty, które w ustach polityków PO brzmią śmiesznie, jak nowy Trybunał Konstytucyjny itd. Przedstawiciele tej partii szybko zapomnieli, że wykorzystywali te wszystkie instytucje podobnie jak dzisiaj PiS (np. przy zabraniu Polakom pieniędzy z OFE).

Źródło: PAP